25 anni della Stazione Spaziale Internazionale: una pietra miliare e oltre

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha recentemente celebrato il suo 25° anniversario dal lancio del suo primo modulo. Negli ultimi 25 anni l’ISS è diventata un emblema della cooperazione internazionale e una piattaforma per innumerevoli scoperte scientifiche. Esploriamo alcune domande frequenti sulla ISS e sul suo incredibile viaggio.

Quanto è grande la ISS?

Più grande di una casa con sei camere da letto, la ISS si estende per ben 357 metri da un capo all'altro. Per metterlo in prospettiva, le sue dimensioni sono paragonabili a quelle di un campo da football americano. All'interno, la ISS dispone di sei zone notte, tre bagni, una palestra e varie strutture di ricerca.

Quanto velocemente viaggia la ISS?

La ISS sfreccia nello spazio all'incredibile velocità di circa 17,500 mph (28,000 kmh). In orbita attorno alla Terra ogni 90 minuti, l'equipaggio a bordo della stazione sperimenta ogni giorno 16 sorprendenti albe e tramonti. La bellezza di queste transizioni celesti è stata catturata in straordinarie riprese time-lapse.

Quanto tempo trascorrono gli astronauti a bordo della ISS?

In genere, gli astronauti trascorrono circa sei mesi sulla ISS, anche se alcuni rimangono per periodi più o meno lunghi. Un'eccezione degna di nota è Frank Rubio, che è tornato sulla Terra nell'ottobre 2023 dopo aver trascorso la cifra record di 371 giorni nello spazio, superando il soggiorno di qualsiasi precedente astronauta della NASA. Originariamente prevista per sei mesi, un problema con la sua navicella spaziale ha portato a una missione prolungata.

Qual è il numero più alto di persone contemporaneamente sulla ISS?

Anche se l'ISS generalmente ospita un equipaggio di circa sei persone, ci sono stati casi in cui la stazione ha accolto fino a 13 occupanti. Questi numeri più alti di solito si verificano durante i cambi di equipaggio e sono rari.

Dove si possono osservare le migliori viste della Terra dalla ISS?

Il modulo Cupola della ISS, con le sue sette finestre, offre viste panoramiche senza precedenti della Terra. Gli astronauti spesso gravitano su questo osservatorio durante il loro tempo libero, catturando foto e video impressionanti. L'astronauta francese Thomas Pesquet, ad esempio, pianifica meticolosamente le sue sessioni fotografiche per catturare gli scatti migliori delle diverse regioni che passano sotto la ISS.

La ISS è mai stata in pericolo?

Sebbene la ISS sia protetta dalla maggior parte dei detriti spaziali, esiste sempre il rischio di collisioni. I controllori di terra monitorano attentamente gli oggetti in orbita e regolano la traiettoria della ISS quando detriti più grandi minacciano un potenziale impatto. Nel 2021, l'equipaggio si è rifugiato temporaneamente nella navicella spaziale quando una nuvola di detriti ha rappresentato un potenziale pericolo. Fortunatamente la stazione è rimasta illesa, consentendo così la ripresa delle operazioni.

La ISS può essere vista dalla Terra?

Assolutamente! La ISS è visibile dalla Terra senza bisogno di telescopi o binocoli. La NASA ha persino lanciato un'utile app che indica quando e dove guardare per individuare la stazione mentre scivola nel cielo ad un'altitudine di circa 250 miglia.

In che modo gli astronauti gestiscono le necessità del bagno nello spazio?

Una delle domande più frequenti è che gli astronauti devono affrontare sfide uniche quando si tratta di utilizzare il bagno in condizioni di microgravità. Per garantire pulizia ed efficienza, gli ingegneri hanno progettato un sistema specializzato. Per l'urina viene utilizzato un tubo di aspirazione, che la filtra e la ricicla in acqua potabile. I rifiuti solidi possono essere depositati in una piccola area designata. Per una comprensione approfondita del funzionamento della toilette della ISS, fare riferimento a questa risorsa esplicativa.

La ISS rimarrà in orbita per altri 25 anni?

Purtroppo, il vecchio design della ISS presenta crescenti difficoltà e costi di manutenzione. Attualmente, il piano è di far funzionare la ISS fino al 2030, dopodiché la NASA e i suoi partner elimineranno attentamente l’orbita dalla struttura. Durante il rientro nell'atmosfera terrestre, una parte significativa della ISS brucerà e si disintegrerà.

Cosa ci aspetta per i soggiorni di lunga durata nello spazio?

La conclusione della missione della ISS non segna la fine delle avventure dell'umanità nei viaggi spaziali di lunga durata. La NASA ha già stretto partnership con aziende private per costruire nuove stazioni spaziali che riprenderanno da dove si era interrotta la ISS. SpaceX, in collaborazione con la startup Vast con sede a Los Angeles, è uno di questi partner, con l'intenzione di lanciare potenzialmente un nuovo modulo già nel 2025. Inoltre, la Cina ha creato una propria stazione spaziale e la NASA intende istituire una base lunare per un uso prolungato. l'astronauta rimane.

Mentre riflettiamo sugli straordinari risultati ottenuti dalla ISS negli ultimi 25 anni, anticipiamo con impazienza la continua esplorazione dello spazio e le possibilità illimitate che ci attendono.

Fonte: NASA

