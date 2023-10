L’eclissi solare “Anello di fuoco” abbellirà i cieli del Texas nel 2023

Uno straordinario evento celeste, noto come eclissi solare anulare “anello di fuoco”, si verificherà in Texas il 14 ottobre 2023. Il percorso dell’eclissi, che sarà largo circa 125 miglia, attraverserà lo stato della Stella Solitaria. , compreso il remoto Texas occidentale, San Antonio, Corpus Christi e Padre Island National Seashore. Questo raro fenomeno sarà seguito da un'eclissi solare parziale l'8 aprile 2024, dove regioni come Kerrville, Bandera, Uvalde, Vanderpool, Junction e Rocksprings vivranno un'eclissi totale di sole.

Queste eclissi consecutive nel Texas Hill Country sono di immenso significato, poiché le eclissi solari totali sono considerate un evento irripetibile, poiché si verificano circa ogni 400 anni in un luogo particolare. È interessante notare che questa regione è nota per le sue condizioni meteorologiche favorevoli, che aumentano le possibilità di cieli sereni per gli osservatori del cielo. Le statistiche del meteorologo dell'eclissi Jay Anderson di Eclipsophile.com rivelano che Junction e Kerrville hanno le più alte prospettive di cielo sereno per entrambe le eclissi.

La convergenza mozzafiato di questi due eventi celesti creerà un fortunato hotspot che si estenderà su oltre 14,000 miglia quadrate. Si stima che circa 25,000-50,000 visitatori accorreranno per assistere all'eclissi dell'"anello di fuoco" in ottobre, mentre si prevede che oltre 100,000 visitatori assisteranno all'eclissi solare totale in aprile.

Per celebrare questi eventi naturali unici, in entrambe le date sono previste diverse feste ed eventi. Solar Eclipse Village a Uvalde, Kerrville River Festival, TexEclipse PreParty & TexEclipse Music Festival a Junction, Welcome Home Festival 2023 e KerrEclipse 2024 Folk Festival a Medina, Stonehenge II Eclipse Celebrations a Ingram, Eclipse UTOPiA a Utopia e DinoSolar Eclipse di Bandera sono tra i principali attrazioni. Questi eventi offriranno attività come conferenze, visualizzazione guidata di eclissi, astrofotografia, tour di osservazione delle stelle, musica dal vivo e altro ancora.

Queste straordinarie opportunità di impegno astronomico lasceranno sicuramente un ricordo indelebile. Mentre la NASA trasmette in streaming questi eventi da Kerrville, chiunque può assistere alle meraviglie celesti che si svolgono nel Texas Hill Country.

