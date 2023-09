Una supernova ingrandita potrebbe aiutare a determinare il tasso di espansione dell'Universo

By

Una supernova distante conosciuta come SN H0pe ha catturato l’attenzione degli scienziati grazie al suo potenziale di fornire preziose informazioni sul tasso di espansione dell’Universo. Scoperta nei dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb, SN H0pe è la seconda supernova più distante mai osservata e appartiene alla categoria di Tipo Ia, comunemente utilizzata per misurare la velocità di espansione dell'Universo.

Ciò che rende SN H0pe particolarmente intrigante è il modo in cui la sua luce viene amplificata e triplicata dalla gravità, causando un ritardo temporale tra le immagini della supernova. Questa caratteristica unica potrebbe offrire una soluzione a uno dei più grandi misteri della cosmologia: la determinazione della costante di Hubble (H0), che rappresenta la velocità di espansione dell'Universo.

Guidato dalla cosmologa Brenda Frye dell'Università dell'Arizona, un team internazionale ha presentato un articolo all'Astrophysical Journal in cui delinea la scoperta di SN H0pe e le sue potenziali implicazioni. Il team mira a misurare i ritardi temporali tra le immagini della supernova e ricavare un valore per la costante di Hubble.

Il calcolo della costante di Hubble rappresenta una sfida in ambito cosmologico. Sebbene sia noto che l’Universo si sta espandendo a un ritmo accelerato, la determinazione del tasso esatto rimane oggetto di dibattito. Attualmente vengono utilizzate due metodologie principali per determinare il tasso di espansione: righelli standard e candele standard.

I governanti standard prevedono l’utilizzo di oggetti come il fondo cosmico a microonde e le oscillazioni acustiche barioniche, mentre le candele standard si basano su oggetti altamente luminosi con luminosità intrinseca nota, come le supernove di tipo Ia. Sebbene questi metodi forniscano stime, diventano meno affidabili per misurare il tasso di espansione dell’Universo distante a causa della difficoltà nell’osservare oggetti deboli.

Tuttavia, le lenti gravitazionali costituiscono un’eccezione. Le lenti gravitazionali si verificano quando la curvatura dello spazio-tempo è influenzata in modo significativo dalla presenza di un oggetto massiccio. Il percorso curvo della luce crea effetti di ingrandimento, distorsione e moltiplicazione, risultando nell'osservazione di più immagini di una singola sorgente luminosa.

La scoperta di SN H0pe è avvenuta quando il telescopio spaziale James Webb ha catturato osservazioni profonde dell'Universo. L'analisi della luce proveniente da una galassia chiamata Arco 2 ha rivelato tre punti di luce, che si sono rivelati essere le immagini di una supernova di tipo Ia riflesse da un massiccio ammasso di galassie in primo piano.

Sono necessarie ulteriori ricerche e analisi per calcolare i ritardi temporali e determinare la costante di Hubble. I documenti futuri approfondiranno le osservazioni spettroscopiche che confermano SN H0pe come una supernova di tipo Ia, le misurazioni fotometriche del ritardo temporale e una modellizzazione più dettagliata della lente.

Comprendere il tasso di espansione dell’Universo e la sua connessione con altre misurazioni della costante di Hubble potrebbe offrire preziose informazioni sulla natura fondamentale del nostro cosmo.

