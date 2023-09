Il nuovo veicolo suborbitale Shepard di Blue Origin rimane a terra per oltre un anno

Il veicolo suborbitale New Shepard di Blue Origin è ormai a terra da oltre un anno dal suo ultimo lancio nel settembre 2022. Durante quel lancio, il booster riutilizzabile del primo stadio del veicolo ha avuto un problema e si è schiantato, mentre la capsula ha attivato il suo sistema di fuga di emergenza ed è atterrata in sicurezza con tutti i suoi carichi utili di ricerca intatti. Un'indagine condotta da Blue Origin ha rivelato che l'ugello del motore BE-3PM del primo stadio ha subito un cedimento termostrutturale, che ha portato ad un disallineamento della spinta e alla conclusione prematura della missione.

A marzo, Blue Origin ha annunciato le misure correttive che stava implementando, che includevano modifiche progettuali alla camera di combustione e ai parametri operativi per risolvere i problemi di volume degli ugelli e di temperatura delle strisce calde. La società ha espresso l'aspettativa di tornare presto a volare e di rilanciare lo stesso set di 36 carichi utili di ricerca. Tuttavia, sono trascorsi 5.5 mesi e mezzo dall'aggiornamento e New Shepard deve ancora decollare.

Sebbene Blue Origin non abbia fornito aggiornamenti significativi sullo stato di New Shepard o una tempistica per il suo ritorno in volo, il suo principale concorrente, Virgin Galactic, ha lanciato con successo quattro missioni passeggeri utilizzando il suo aereo spaziale VSS Unity durante questo periodo. Virgin Galactic ha ora otto missioni spaziali con equipaggio, due in più di Blue Origin. Sebbene entrambe le società mirino a offrire ai clienti un'esperienza di breve durata in assenza di gravità e uno scorcio della Terra dallo spazio, VSS Unity rimane in orbita per una durata significativamente più lunga, da 60 a 90 minuti, rispetto ai 10-12 minuti di New Shepard.

Blue Origin resta impegnata a risolvere i problemi tecnici con New Shepard e a tornare in volo il prima possibile. La maggiore durata dei voli di Virgin Galactic potrebbe dare loro un vantaggio competitivo nel mercato del turismo spaziale suborbitale per coloro che cercano un'esperienza più estesa oltre i confini dell'atmosfera terrestre.

Definizioni:

– Veicolo suborbitale: un veicolo spaziale progettato per raggiungere lo spazio ma non per raggiungere un’orbita stabile attorno alla Terra.

– Booster del primo stadio riutilizzabile: lo stadio iniziale di un razzo che fornisce la maggior parte della propulsione durante il lancio e può essere recuperato e riutilizzato per le missioni successive.

– Anomalia: una deviazione dal comportamento previsto o normale.

– Motore BE-3PM: il motore utilizzato sul primo stadio del veicolo New Shepard di Blue Origin.

