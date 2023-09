Gli scienziati generano impulsi di elettroni con una durata di cinque attosecondi

Gli scienziati dell'Università di Costanza hanno sviluppato un metodo innovativo che utilizza lampi di luce al femtosecondo per generare impulsi elettronici con una durata di circa cinque attosecondi. Questo risultato offre una risoluzione temporale più elevata rispetto alle onde luminose e apre nuove possibilità per l’osservazione di fenomeni ultraveloci, come le reazioni nucleari.

I processi molecolari e allo stato solido, così come le reazioni nucleari, possono verificarsi in intervalli di tempo incredibilmente brevi, come femtosecondi o attosecondi. Per ottenere segnali della durata di attosecondi, gli scienziati dell'Università di Costanza hanno utilizzato una nuova configurazione sperimentale. Hanno usato coppie di lampi di luce al femtosecondo provenienti da un laser per generare impulsi di elettroni estremamente brevi in ​​un raggio nello spazio libero.

A differenza delle onde luminose, che non sono in grado di raggiungere una risoluzione temporale così elevata a causa dei loro periodi di oscillazione più lunghi, gli elettroni forniscono una soluzione. Sovrapponendo gli elettroni co-propaganti con creste e avvallamenti di onde ottiche della stessa velocità, gli scienziati hanno generato una serie di impulsi elettronici utilizzando la cosiddetta forza ponderomotrice.

La durata temporale di questi impulsi elettronici è stata misurata in circa cinque attosecondi. I ricercatori hanno anche scoperto che gli impulsi elettronici avevano un’ampia distribuzione di velocità a causa della forte decelerazione e accelerazione sperimentata durante la compressione. Questa distribuzione è composta da migliaia di passi di velocità, evidenziando l'effetto di interferenza derivante dalla sovrapposizione temporale degli elettroni con se stessi.

Questo risultato ha implicazioni significative per gli esperimenti di meccanica quantistica, in particolare quelli che coinvolgono l’interazione di elettroni e luce. Inoltre, l'apparato sperimentale offre il potenziale per la ricerca futura in una varietà di campi. Ad esempio, potrebbe essere utilizzato per studiare gli effetti di due brevi impulsi su un materiale, con il primo impulso che innesca un cambiamento e il secondo impulso utilizzato per l'osservazione, simile al flash di una fotocamera.

Nel complesso, questa ricerca rappresenta un importante progresso nel campo dei fenomeni ultraveloci e ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione di vari processi, comprese le reazioni nucleari.

Fonte: Fisica della Natura

DOI: 10.1038/s41567-023-02092-6