Utilizzo delle comunicazioni laser per rimanere in contatto nello spazio

La fantascienza ha spesso descritto i laser come un’arma preferita nelle battaglie spaziali. Tuttavia, in realtà , i laser hanno un uso più pratico: mantenerci connessi. Le comunicazioni ottiche, che codificano i dati alla luce, stanno diventando sempre più importanti nella tecnologia spaziale. Le comunicazioni laser hanno il vantaggio di poter trasmettere dati molto più velocemente dei tradizionali segnali radio. Sebbene l’esercito sia interessato a utilizzare i laser per danneggiare i sensori satellitari, l’energia richiesta per tali applicazioni non viene generata in modo efficiente nello spazio.

La difficoltà nelle comunicazioni laser risiede nella precisione richiesta per il puntamento. I raggi laser sono strettamente focalizzati e garantire che le trasmissioni da un satellite in movimento raggiungano il modem previsto sulla Terra richiede ingegneria e software precisi. Tuttavia, i laser non sono influenzati da fonti di interferenza come la radiazione solare e la copertura nuvolosa, a differenza delle trasmissioni radio.

Una società che utilizza le comunicazioni laser è SpaceX, che ha recentemente lanciato una serie di satelliti Starlink dotati di collegamenti ottici. Questi collegamenti consentono di trasmettere i dati tra i satelliti, fornendo il servizio in regioni in cui potrebbe non esserci copertura della stazione di terra. Questa flessibilità rende anche le comunicazioni laser più difficili da intercettare, il che fa appello ai governi. Anche altre società , come BridgeComm e Capella, stanno sviluppando sistemi di comunicazione ottica per uso spaziale.

Anche se le comunicazioni ottiche nello spazio sono ancora agli inizi, il crescente interesse per questa tecnologia riflette la crescente necessità di modi più efficienti per riportare i dati dallo spazio sulla Terra. Con il rapido progresso della tecnologia spaziale e la raccolta di grandi quantità di dati dallo spazio, le comunicazioni laser offrono una soluzione promettente per rimanere connessi nello spazio.

Fonte:

– Inserisci qui le fonti