Il lancio del nuovo razzo è stato ritardato, ma la missione lunare privata è ancora sulla buona strada

Secondo la United Launch Alliance (ULA), l'attesissimo decollo inaugurale del nuovo razzo americano Vulcan Centaur è stato rinviato dalla vigilia di Natale all'8 gennaio. Il ritardo è dovuto a problemi tecnici dell'ultimo minuto, ma il CEO di ULA, Tory Bruno, ha espresso fiducia nel recente successo delle prove generali sulla rampa di lancio.

Il Vulcan Centaur trasporterà un pionieristico lander lunare sviluppato dalla startup Astrobotic, che mira a essere il primo velivolo finanziato privatamente ad atterrare sulla superficie della Luna. Ha anche il potenziale per diventare il primo lander robotico americano dalla conclusione del programma Apollo nel 1972. Bruno ha sottolineato l'importanza di questa missione, affermando che segna un passo cruciale verso il futuro ritorno dell'uomo sulla Luna.

Il CEO di ULA ha sottolineato l'eccezionale importanza di avere un carico utile che atterrerà sulla superficie della Luna, sottolineando la loro fiducia nel design del razzo. Il decollo per questa missione designata, Cert-1, dovrebbe avvenire presso la base di lancio della US Space Force a Cape Canaveral, in Florida.

Oltre al lander lunare, il Centauro Vulcaniano trasporterà i resti cremati di diversi individui associati alla serie originale di Star Trek, tra cui il creatore della serie, Gene Roddenberry, e il membro del cast Nichelle Nichols, nota per il suo ruolo di Uhura. In particolare, le ceneri di Roddenberry sono state precedentemente lanciate in orbita. Tory Bruno ha anche rivelato che un campione del suo DNA verrà portato nello spazio.

Anche se il ritardo nel lancio è una notizia deludente, la missione lunare privata rimane sulla buona strada e ha un potenziale incredibile per far avanzare l’esplorazione spaziale e aprire la strada a future missioni sulla Luna. Il Vulcan Centaur, una volta operativo, sostituirà i razzi Atlas V e Delta IV di ULA, offrendo un'impressionante capacità di carico utile fino a 27.2 tonnellate in orbita bassa, paragonabile alle capacità del Falcon 9 di SpaceX.