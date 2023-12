Gli astronomi si imbattono in una scoperta sconcertante nel modello di lampi radio veloci

In una sorprendente svolta degli eventi, gli astronomi si sono imbattuti in uno schema unico in un Fast Radio Burst (FRB) ripetuto recentemente scoperto, noto come FRB 20220912A, lasciandoli incuriositi. I risultati, delineati in un nuovo studio pubblicato nel Monthly Notice della Royal Astronomical Society, offrono indizi preziosi e introducono nuovi misteri da svelare.

Dall’identificazione del primo FRB nel 2007, gli scienziati hanno rilevato numerose intense esplosioni di onde radio provenienti da parti distanti dell’universo. Queste esplosioni rilasciano un’incredibile quantità di energia in appena una frazione di secondo, paragonabile a quella prodotta dal Sole in un anno o più. Tuttavia, la causa degli FRB rimane sconosciuta.

La recente scoperta è stata fatta attraverso osservazioni effettuate con l'Allen Telescope Array (ATA) del SETI Institute con sede in California. In un periodo di due mesi, il team ha rilevato 35 lampi radio veloci provenienti da un’unica fonte, segnando il primo utilizzo dell’ATA per osservare gli FRB.

Sebbene la maggior parte degli FRB siano brevi e difficili da osservare, è stato scoperto che alcuni si ripetono, consentendo agli scienziati di far risalire la loro origine a galassie distanti. FRB 20220912A inizialmente appariva simile ad altri ripetitori conosciuti, con ogni burst che passava dalle frequenze più alte a quelle più basse. Tuttavia, un esame più attento ha rivelato una caratteristica unica: un netto calo nella frequenza centrale delle esplosioni, simile al fischio di una diapositiva cosmica. Quando convertite in suoni, le raffiche somigliavano alle note dello xilofono, con le note alte che rappresentavano l'inizio e le note basse corrispondenti alla fine.

Nonostante gli sforzi per identificare uno schema nei tempi tra ogni esplosione, i ricercatori non sono stati in grado di rilevarne uno per FRB 20220912A, dimostrando la natura imprevedibile di questi eventi celesti. La dottoressa Sofia Sheikh, autrice principale dello studio e ricercatrice post-dottorato MPS-Ascend della National Science Foundation presso l'Istituto SETI, ha espresso entusiasmo per i risultati, affermando che confermano le proprietà FRB note e ne rivelano anche di nuove.

Poiché ogni osservazione degli FRB fornisce approfondimenti e solleva ulteriori domande, gli astronomi continuano a essere affascinati da questi enigmatici fenomeni cosmici.