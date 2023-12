Tartarughe: una settimana di scoperte e celebrazioni sorprendenti

In una settimana vorticosa di notizie legate alle tartarughe, hanno avuto luogo scoperte e celebrazioni affascinanti, che mostrano l'incredibile mondo di queste magnifiche creature.

Svelare i segreti fossili: dalle piante alle tartarughe

La storia inizia con una svolta quando gli ovali fossilizzati trovati in Colombia, originariamente identificati come fossili di piante, si rivelarono essere qualcosa di completamente diverso. I ricercatori hanno riesaminato questi fossili e hanno scoperto che in realtà si trattava di cuccioli di tartaruga. Le linee sui fossili, precedentemente ritenute vene di piante, si sono rivelate essere la parte inferiore del guscio della tartaruga. Ulteriori indagini hanno portato all'identificazione dei piccoli come la specie estinta di tartaruga marina Desmatochelys padillai. Questa scoperta inaspettata getta nuova luce sull'antica esistenza di queste maestose creature e sulla loro evoluzione nel tempo.

Le fruttuose identificazioni errate di Wilber Berry

Tra le rivelazioni sulle tartarughe, un segmento spensierato mostra le identificazioni errate fatte dal botanico americano Edward Wilber Berry in Colombia. Tra i suoi divertenti errori, Berry ha scambiato una pianta di cacao fossilizzata per un frammento di mascella di un rettile marino e ha erroneamente identificato i semi di banana come antichi fossili del Cretaceo invece che come moderni. Questi divertenti errori servono a ricordare la complessità della ricerca paleontologica e le sfide affrontate dagli scienziati nel rimettere insieme i pezzi del puzzle del passato.

Jonathan: una vita straordinaria

I festeggiamenti continuano mentre celebriamo il compleanno di Jonathan, il più antico animale terrestre vivente mai registrato. Si stima che sia nato intorno al 1832, Jonathan ha superato l'impressionante traguardo di 191 anni. Cieco e privo del senso dell'olfatto, Jonathan ha vissuto una vita piena e movimentata. In particolare, le relazioni di Jonathan hanno fatto notizia, evidenziando la sua bisessualità mentre si accoppia con tartarughe sia maschi che femmine. Mentre Jonathan si avvia al suo terzo secolo, detiene il titolo di animale terrestre vivente più antico del mondo, superando il precedente record stabilito da Tu'i Malila, una tartaruga irradiata che visse almeno fino a 188 anni.

Il momento memorabile di Marvin

Infine, rivolgiamo la nostra attenzione a Marvin, una tartaruga con la sua pietra miliare unica. Il custode David Roth ha scoperto un deposito sorprendente nella vasca di Marvin: un grande stronzo grigio contenente frammenti del suo guscio. Questo incidente insolito, anche se un po’ disgustoso, mette in mostra le gioie e le sfide del prendersi cura di queste affascinanti creature.

Durante questa vorticosa settimana di notizie sulle tartarughe, siamo stati testimoni della ricca diversità e delle storie straordinarie all'interno del regno delle tartarughe. Dagli antichi fossili ai compleanni da record, fino agli occasionali escrementi di tartaruga, le tartarughe non smettono mai di stupirci e di intrattenerci con le loro vite straordinarie.