La splendida pioggia di meteoriti Geminidi illumina la notte

Uno spettacolare evento celeste si è verificato la notte del 13 dicembre quando lo sciame meteorico delle Geminidi ha raggiunto il suo primo picco dell'anno. Immagini provenienti da tutto il mondo hanno catturato la vista mozzafiato delle meteore Geminidi che sfrecciano nel cielo notturno. Ma c'è altro in arrivo, dato che si prevede che la pioggia continuerà a manifestarsi il 14 dicembre.

Le Geminidi sono note per la loro intensità, con il potenziale di produrre fino a 100 meteore all'ora. Quest'anno, secondo SpaceWeather.com, la luna nuova, che aveva solo due giorni, ha fornito le condizioni ottimali per la visione dello sciame meteorico. Erano disponibili anche webcast per coloro che non potevano vedere la doccia di persona, con la rete di telescopi Slooh e il Virtual Telescope Project che trasmettevano l'evento in live streaming online.

Le meteore sono frammenti di polvere spaziale che entrano nell'atmosfera terrestre ad alta velocità, creando strisce luminose mentre bruciano. Lo sciame meteorico delle Geminidi è unico in quanto ha origine da un asteroide o roccia spaziale chiamata 3200 Phaethon. Ogni dicembre, la Terra attraversa il flusso di detriti lasciato da questo asteroide, dando vita a uno spettacolo abbagliante di stelle cadenti.

I fotografi di tutto il mondo hanno approfittato dell'opportunità per catturare questo spettacolo celestiale. Thilina Kaluthotage ha catturato splendide immagini dei Geminidi a Ratnapura, nello Sri Lanka. Allo stesso modo, Tayfun Coskun ha fotografato la pioggia di meteoriti sullo sfondo del Parco Nazionale Yosemite in California. Nel frattempo, Fatih Aktas ha assistito alla pioggia sul porto di Lanoka nel New Jersey.

Anche gli utenti dei social media hanno condiviso le loro esperienze, con post su X che mostrano la radiosa bellezza delle Geminidi. L'account X di Stonehenge ha condiviso un'immagine delle meteore sopra il monumento preistorico, mentre "Astro Mike" ha pubblicato un ipnotizzante timelapse di dozzine di meteore Geminidi. I lettori hanno anche condiviso le proprie riprese di meteoriti con Space.com, aggiungendo immagini impressionanti alla raccolta.

Se hai voglia di fotografare sciami meteorici come le Geminidi, assicurati di consultare la guida di Space.com su come catturare questi straordinari eventi celesti. E per chi ha bisogno di apparecchiature per l'imaging, considera i loro consigli sulle migliori fotocamere e obiettivi per l'astrofotografia.

