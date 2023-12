Il debutto dei principali razzi è previsto per il 2024: Vulcan e New Glenn

Nel mondo dei lanci di razzi, il 2023 è stato un anno straordinario per i debutti. Sia la Starship di SpaceX che la H3 del Giappone hanno preso il volo per la prima volta. Guardando al 2024, ci sono alcuni importanti debutti di razzi da aspettarsi, tra cui Vulcan della United Launch Alliance e l'attesissimo New Glenn di Blue Origin.

Il debutto di Vulcan della United Launch Alliance è ora previsto per gennaio 2024. Si prevede che questo razzo rappresenterà un punto di svolta, offrendo maggiore efficienza e flessibilità rispetto ai suoi predecessori. Vulcan utilizzerà i motori BE-4 di Blue Origin, fornendo prestazioni migliorate e la capacità di sollevare carichi utili pesanti.

D'altra parte, il New Glenn di Blue Origin è stato atteso da tempo e il suo debutto è previsto per il 2024. Questo potente razzo è progettato per trasportare nello spazio carichi utili sia commerciali che governativi. Con un primo stadio riutilizzabile e un'enorme carenatura del carico utile, New Glenn mira a competere con il Falcon Heavy di SpaceX e altri razzi per carichi pesanti.

È evidente che la corsa per il dominio dello spazio si sta surriscaldando, con United Launch Alliance e Blue Origin che cercano di rivoluzionare il settore. Questi debutti missilistici segnano una pietra miliare significativa nell’esplorazione spaziale e nelle capacità di lancio commerciale.

Passando ad altre notizie, ci sono state alcune battute d’arresto nel settore missilistico. Avio, il produttore italiano di razzi, ha recentemente dovuto affrontare una grande sfida quando ha perso le tracce dei serbatoi di propellente cruciali per il lancio finale del razzo europeo Vega. Anche se è in atto un piano per affrontare il problema, ciò comporterà un ritardo di diversi mesi. Serbatoi smarriti in una discarica? È difficile credere come l'hardware di un razzo così importante possa essere smarrito.

Nel frattempo, la startup cinese Landspace ha inviato con successo i satelliti in orbita utilizzando il suo razzo Zhuque 2 alimentato a metano. Questo risultato rende Zhuque 2 il primo razzo orbitale alimentato a metano. Il prossimo progetto di Landspace, il razzo Zhuque 3, mira a rivaleggiare con il Falcon 9 di SpaceX e avrà un primo stadio riutilizzabile.

Infine, Northrop Grumman ha testato un nuovo motore a razzo solido, lo SMART Demo, che mette in mostra tecnologie e materiali innovativi, comprese le tecniche di stampa 3D. Questo test è il primo passo verso il miglioramento dell’efficienza della produzione di motori a razzo a propellente solido e la risoluzione dei problemi della catena di approvvigionamento.

Poiché l’industria missilistica continua ad evolversi, possiamo aspettarci sviluppi e scoperte più entusiasmanti nei prossimi anni. La corsa per conquistare lo spazio è iniziata e questi importanti debutti missilistici sono solo l’inizio.