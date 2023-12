Preparatevi per gli spettacoli spettacolari dell'aurora boreale nel sud dell'Alberta

By

Preparati ad assistere a un affascinante fenomeno naturale nel sud dell'Alberta questo fine settimana poiché le condizioni sono perfette per gli abbaglianti spettacoli dell'aurora boreale. Tuttavia, potrebbe essere necessario competere con le nuvole per avere una visione chiara dello spettacolo celeste. Gli scienziati hanno previsto una tempesta geomagnetica che potrebbe innescare l’aurora boreale visibile a Calgary e dintorni.

Si prevede che questo aumento dell’attività dell’aurora avrà inizio nella notte di mercoledì, con gli spettacoli più sorprendenti previsti giovedì sera e venerdì mattina presto. I recenti modelli meteorologici spaziali indicano che quest’anno è stato uno dei migliori in oltre un decennio per l’osservazione dell’aurora boreale. La cosa interessante è che si prevede che i prossimi due anni saranno ancora più straordinari.

Il fotografo Matt Melnyk spiega: “Il sole opera secondo un ciclo di dieci anni e attualmente ci stiamo avvicinando al nostro prossimo massimo solare, che dovrebbe raggiungere il picco nel 2025. Abbiamo numerose macchie solari che sono direttamente rivolte verso il pianeta e hanno emesso energia solare. razzi che si stanno dirigendo verso di noi”.

Il famoso cacciatore di aurore Chris Ratzlaff rivela che negli ultimi giorni sono stati rilevati diversi brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale, che in genere fungono da precursori dell'aurora boreale. Ratzlaff prevede: “Nelle prossime due notti sperimenteremo l'arrivo di un paio di questi eventi. Possiamo aspettarci un'attività di aurora boreale mercoledì notte, principalmente nel cielo settentrionale, che si avvicinerà ma non completamente. Tuttavia, giovedì sera, ci sarà un “evento a cielo pieno” in cui il potenziale dell’aurora si estenderà da un orizzonte all’altro”.

Per assistere all'aurora boreale in tutto il suo splendore, si consiglia di trovare un luogo privo di inquinamento luminoso. Tieni presente che le previsioni per le prossime tre notti a Calgary variano da parzialmente nuvoloso a considerevolmente nuvoloso.

Domande frequenti:

1. Cosa provoca l'aurora boreale?

L'aurora boreale è causata dalla collisione delle particelle solari con gli atomi nell'atmosfera terrestre, dando vita ad accattivanti spettacoli di luce.

2. Perché l'aurora boreale appare ciclicamente?

L'attività del Sole segue un ciclo decennale noto come ciclo solare. Durante la fase di massimo solare, il numero di macchie solari e di brillamenti solari aumenta, portando ad aurore boreali più frequenti e intense.

Fonte: Notizie globali