Nuovo articolo: I misteriosi e melodiosi lampi radio veloci

I lampi radio veloci (FRB), quegli enigmatici lampi di onde radio della durata di millisecondi provenienti dallo spazio profondo, sono appena diventati un po’ più strani. Gli FRB sono un puzzle cosmico che ha affascinato gli astronomi sin dalla loro scoperta nel 2007. Queste intense esplosioni di energia possono rilasciare in una frazione di secondo tanta energia quanta ne genera il Sole in un anno intero. Tuttavia, la loro origine rimane un mistero.

In un recente studio pubblicato su Monthly Notice della Royal Astronomical Society, gli scienziati hanno fatto un'intrigante scoperta riguardante un FRB ripetuto soprannominato FRB 20220912A. Utilizzando l'Allen Telescope Array (ATA) del SETI Institute con sede in California, i ricercatori hanno osservato 35 lampi provenienti da questa particolare fonte nell'arco di due mesi.

Il modello distintivo osservato in FRB 20220912A si distingue da altri FRB ripetuti noti. Ogni raffica mostrava un notevole calo della frequenza centrale, creando un effetto di “fischio diapositiva celestiale”. Quando i ricercatori hanno convertito i segnali in audio utilizzando uno xilofono, le note alte corrispondevano all'inizio delle raffiche, mentre le note basse concludevano la sequenza.

L’assenza di uno schema distinguibile nella tempistica di ogni esplosione aumenta il mistero che circonda gli FRB. Precedenti ricerche hanno identificato modelli in alcuni FRB che si ripetono, ma FRB 20220912A sembra sfidare queste aspettative. Secondo la dottoressa Sofia Sheikh, autrice principale dello studio, la scoperta di questo nuovo modello negli FRB conferma le proprietà note e ne introduce di nuove.

Con ogni osservazione di un FRB, gli scienziati acquisiscono nuove conoscenze ma incontrano anche nuove domande. Gli astronomi ritengono che le magnetar, resti altamente magnetizzati di stelle morte, possano essere una possibile fonte di FRB. Tuttavia, come potenziali cause sono state suggerite anche collisioni tra stelle di neutroni dense o nane bianche. La ricerca per una spiegazione esaustiva degli FRB continua.

Questo studio segna una pietra miliare significativa in quanto è il primo a utilizzare il rinnovato Allen Telescope Array. I continui aggiornamenti dell’array consentiranno agli astronomi non solo di osservare il comportamento degli FRB su diverse frequenze, ma anche di rilevare segnali più deboli, svelando ulteriori segreti di questi fenomeni cosmici. Nelle parole del dottor Sheikh, “nuovi telescopi con capacità uniche, come l’ATA, possono fornire una nuova prospettiva sui misteri eccezionali della scienza FRB”.