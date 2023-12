Scienziati stupiti dalla sorprendente scoperta di un campione ricco di sostanze organiche proveniente dall'asteroide Bennu

By

Riepilogo: I ricercatori della NASA hanno recentemente esaminato il campione raccolto dall'asteroide Bennu e hanno fatto una scoperta rivoluzionaria. Il campione contiene una raccolta inaspettatamente diversificata di molecole contenenti carbonio, suggerendo che contenga resti del sistema solare primordiale. Finora gli scienziati sono riusciti a recuperare solo una piccola parte del campione e attendono con impazienza l’approvazione per utilizzare nuovi strumenti per ulteriori esami. Hanno descritto il campione come avente una “consistenza simile a un cavolfiore” e contenente particelle scure che si attaccano a tutto ciò che toccano. Il materiale trovato sull’asteroide è considerato il “più grande serbatoio incontaminato” del suo genere sulla Terra, e i suoi composti organici potrebbero fornire informazioni sulle origini della vita sul nostro pianeta. Inoltre, l'analisi del campione ha rivelato la presenza di magnesio, sodio e fosfato, approfondendo ulteriormente il mistero della composizione dell'asteroide. Questa sorprendente scoperta ha suscitato entusiasmo e curiosità tra gli scienziati, che ora sono ansiosi di svelare i segreti custoditi all’interno di questa roccia extraterrestre.

Fonte originale: https://www.moneycontrol.com/news/world/scientists-stumped-by-organic-rich-sample-from-asteroid-bennu-6259231.html