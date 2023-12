Nuove intuizioni su Marte: uno strato fuso scoperto nel mantello del pianeta rosso

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria riguardo alla struttura interna di Marte. Il recente impatto di un meteorite sulla superficie del Pianeta Rosso ha fornito ai ricercatori preziose informazioni sulla sua composizione. Secondo due studi pubblicati su Nature, le onde sismiche generate dall'impatto suggerirebbero la presenza di uno strato di roccia fusa nel mantello marziano.

Misurazioni precedenti avevano indicato l'esistenza di un grande nucleo di metallo liquido su Marte, che si estendeva per oltre la metà della sua superficie. Queste misurazioni sono state effettuate utilizzando onde di taglio sismiche che viaggiavano attraverso la roccia solida e rimbalzavano quando incontravano uno strato liquido. Tuttavia, i nuovi risultati indicano che queste misurazioni non erano accurate. Le onde riflesse provenivano in realtà dalla parte superiore di uno strato di silicato fuso, situato tra il mantello e il nucleo marziano.

Lo strato fuso appena scoperto ha uno spessore di circa 150 chilometri, pari a quasi un terzo del volume precedentemente attribuito al nucleo. È stato identificato da onde sismiche di compressione note come onde P, che possono viaggiare attraverso i liquidi. Il lento tempo di percorrenza di queste onde suggerisce che lo strato sia composto da roccia silicatica fusa. È interessante notare che i due studi hanno fornito prospettive diverse sulla composizione dello strato, uno suggerisce che sia completamente fuso e l’altro indica una zona di transizione con rocce parzialmente fuse.

La scoperta di questo strato fuso mette in discussione le ipotesi precedenti sulla densità e la composizione del nucleo di Marte. Misurazioni precedenti avevano indicato un nucleo meno denso, cosa che lasciava perplessi gli scienziati. Teoricamente, un nucleo con una densità così bassa dovrebbe contenere quantità significative di elementi più leggeri come zolfo, carbonio, idrogeno e ossigeno. Tuttavia, le condizioni di pressione e temperatura nel nucleo marziano non supportano la presenza di questi elementi in grandi quantità. Questa scoperta rafforza la comprensione che Marte e la Terra si sono evoluti in modo diverso sin dalla loro formazione.

Se da un lato queste nuove scoperte fanno luce sulla struttura interna di Marte, dall’altro sollevano anche nuove domande per la ricerca futura. L’interpretazione delle onde sismiche e l’esistenza di molteplici strati liquidi all’interno del pianeta pongono sfide ai sismologi. Tuttavia, questa scoperta apre la strada a ulteriori esplorazioni e comprensioni della complessa geologia del Pianeta Rosso.

FAQ:

D: Cosa ha rivelato il recente impatto di un meteorite su Marte?

R: L'impatto del meteorite ha fornito la prova della presenza di uno strato fuso nel mantello marziano.

D: Quanto è spesso lo strato fuso appena scoperto?

R: Lo strato fuso ha uno spessore di circa 150 chilometri.

D: In che modo questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sul nucleo di Marte?

R: Ciò suggerisce che il nucleo non è così denso come si credeva in precedenza, indicando percorsi evolutivi diversi per Marte e la Terra.

D: Quali domande solleva questa scoperta per la ricerca futura?

R: I sismologi dovranno indagare ulteriormente sull'interpretazione delle onde sismiche e sull'esistenza di più strati liquidi su Marte.