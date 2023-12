Nuovo metodo per magnetizzare le leghe scoperto utilizzando impulsi laser

I ricercatori dell’Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) e del Laserinstitut Hochschule Mittweida (LHM) hanno fatto una scoperta inaspettata sulla magnetizzazione delle leghe di ferro utilizzando impulsi laser ultracorti. In un esperimento precedente, uno strato sottile di una lega ferro-alluminio è stato irradiato con impulsi laser ed è diventato magnetico. Ora, i ricercatori hanno scoperto che lo stesso fenomeno si verifica con una lega ferro-vanadio, che ha una struttura atomica diversa.

Utilizzando un metodo chiamato metodo pompa-sonda, i ricercatori hanno osservato la risposta del materiale all'irradiazione laser. La lega viene irradiata con un forte impulso laser per magnetizzarla, mentre un impulso più debole viene riflesso dalla superficie del materiale. Analizzando l'impulso riflesso, i ricercatori possono determinare le proprietà fisiche del materiale. Questo processo si ripete con intervalli di tempo crescenti tra i due impulsi, creando una serie temporale di dati che caratterizzano i processi innescati dall'eccitazione del laser.

I ricercatori hanno scoperto che sia le leghe ferro-alluminio che ferro-vanadio si sciolgono brevemente nel punto di irradiazione quando esposte al laser, cancellando la struttura precedente e creando una piccola area magnetica. Ciò suggerisce che il fenomeno non è limitato a una specifica struttura materiale ma può essere osservato in diverse disposizioni atomiche.

Questa scoperta apre potenziali applicazioni in vari campi. Ad esempio, la magnetizzazione indotta dal laser potrebbe essere utilizzata per posizionare minuscoli magneti sulla superficie di un chip, consentendo la produzione di sensori magnetici sensibili o l’archiviazione di dati magnetici. Potrebbe anche avere implicazioni per la spintronica, un nuovo tipo di elettronica che utilizza segnali magnetici per i processi di calcolo digitale.

Sono in corso ulteriori ricerche per comprendere il processo di riarrangiamento atomico durante la magnetizzazione. I ricercatori mirano a esaminare il processo utilizzando intensi raggi X per osservare come gli atomi si riorganizzano. Questo lavoro fornisce spunti promettenti su un nuovo metodo per magnetizzare le leghe, ampliando la nostra comprensione delle proprietà fondamentali dei materiali e offrendo possibilità di progressi tecnologici futuri.

Ulteriori informazioni: [articolo fonte](https://phys.org/news/2023-12-magnetizing-iron-vanadium-alloy-laser-pulses.html)