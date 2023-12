Nuove intuizioni sulle origini degli elementi costitutivi della vita

Uno studio innovativo condotto dai ricercatori dell'American Chemical Society ha rimodellato la nostra comprensione delle origini degli elementi costitutivi essenziali della vita. Contrariamente alla credenza tradizionale, lo studio rivela che l’acido carbammico, un semplice amminoacido, potrebbe essersi formato negli ambienti ghiacciati vicino a stelle o pianeti appena nati, sfidando l’idea che questi elementi costitutivi abbiano avuto origine esclusivamente sulla Terra primordiale.

Lo studio suggerisce che, invece di emergere negli oceani del nostro pianeta, le molecole prebiotiche che hanno svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della vita potrebbero essere nate nel freddo estremo dei ghiacci interstellari. Questi ghiacci interstellari, composti da acqua e vari gas, esistono nei regni gelidi dello spazio e potrebbero essere stati la fonte degli elementi costitutivi della vita.

In precedenza, era ampiamente accettato che gli amminoacidi, vitali per l’esistenza della vita, fossero prodotti attraverso reazioni sulla Terra prebiotica o portati sul nostro pianeta dai meteoriti. Tuttavia, le origini e il periodo di formazione di questi elementi fondamentali sono rimasti un mistero.

Per svelare questo mistero, il gruppo di ricerca guidato da Ralf Kaiser e Agnes Chang ha condotto esperimenti per simulare le condizioni nei ghiacci interstellari. Hanno creato modelli di ghiaccio utilizzando ammoniaca e anidride carbonica e hanno osservato le loro reazioni chimiche mentre si riscaldavano gradualmente su un substrato d'argento. Utilizzando la spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR) avanzata, hanno rilevato con successo la formazione di acido carbammico e carbammato di ammonio a temperature incredibilmente basse.

Questi risultati indicano che i precursori degli amminoacidi complessi potrebbero essersi formati durante le fasi più precoci e più fredde dello sviluppo stellare. Invece di essere confinate sulla Terra primordiale, queste molecole potrebbero essere state presenti come materie prime nei sistemi solari, compreso il nostro, e successivamente trasportate sul nostro pianeta da comete o meteoriti.

Le implicazioni di questo studio vanno oltre la nostra comprensione delle origini della vita. La ricerca apre nuove possibilità per l’esplorazione dello spazio profondo, suggerendo che strumenti come il James Webb Space Telescope potrebbero essere utilizzati per cercare queste molecole prebiotiche in lontane regioni di formazione stellare, fornendo ulteriori approfondimenti sul mistero degli inizi della vita.

Fonte:

– American Chemical Society: https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2021/june/a-new-path-to-our-primordial-past.html