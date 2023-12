Nuova svolta nella comunicazione laser per l’esplorazione dello spazio profondo

By

Uno straordinario risultato scientifico ha recentemente avuto luogo nell'ambito della missione Psyche della NASA, segnando una pietra miliare significativa nel campo dell'esplorazione dello spazio profondo. Il team dietro la missione ha dimostrato con successo la comunicazione laser alla più grande distanza mai registrata, una svolta che ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione delle origini dell'universo.

La sonda Psyche, lanciata a metà ottobre, è in viaggio per indagare su un asteroide composto principalmente da metalli, situato tra le orbite di Marte e Giove. Nei prossimi sei anni, la sonda percorrerà circa 3.6 miliardi di chilometri per raggiungere la regione esterna della fascia principale degli asteroidi. Nell’ambito di questa ambiziosa missione, il Deep Space Optical Communications Technology Demonstration (DSOC) sta conducendo il proprio esperimento durante i primi due anni del viaggio.

Il DSOC mira a ampliare i confini delle comunicazioni laser a larghezza di banda elevata negli Stati Uniti, testando la trasmissione e la ricezione dei dati utilizzando un laser a infrarossi appena visibile a occhio nudo. Rispetto ai tradizionali sistemi di onde radio utilizzati nelle passate missioni della NASA, questa tecnologia laser ha la capacità di trasmettere dati a velocità da 10 a 100 volte più veloci.

Il recente raggiungimento della “prima luce” da parte del DSOC è un’impresa notevole. Il team ha trasmesso e ricevuto con successo dati da un raggio laser codificato, coprendo una distanza di quasi 10 milioni di miglia. Questa distanza è circa 40 volte maggiore della distanza tra la Luna e la Terra, evidenziando l’efficienza e la portata della comunicazione laser.

Trudy Cortes, direttrice delle dimostrazioni tecnologiche per lo Space Technology Mission Directorate della NASA, ha espresso il suo entusiasmo per il risultato, affermando: "Il raggiungimento della 'prima luce' è uno dei tanti traguardi critici previsti al DSOC nei prossimi mesi, aprendo la strada ad alte- comunicazioni ad alta velocità in grado di trasmettere informazioni scientifiche, immagini ad alta definizione e streaming video a sostegno del prossimo ambizioso sforzo dell'umanità: inviare esseri umani su Marte.

Sebbene la comunicazione laser sia stata precedentemente testata nello spazio, questa è la prima volta che viene utilizzata per l’esplorazione dello spazio profondo, richiedendo un puntamento preciso su milioni di chilometri. La riuscita integrazione delle risorse di terra e della cabina di pilotaggio durante il recente test è una testimonianza dell'immenso duro lavoro e della collaborazione tra i team operativi DSOC e Psyche.

Con il progredire della missione DSOC, si prevedono ulteriori sfide. Il team si concentrerà sul perfezionamento della precisione di puntamento del laser e sulla risoluzione delle potenziali difficoltà di ricezione causate dal movimento e dalla rotazione sia del veicolo spaziale che della Terra. Tuttavia, questa svolta nella tecnologia di comunicazione laser ci avvicina alla scoperta dei misteri dell’universo e apre la strada a futuri progressi nell’esplorazione umana di Marte.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è la comunicazione laser?

La comunicazione laser, nota anche come comunicazione ottica, è un metodo di trasmissione di dati utilizzando impulsi luminosi focalizzati generati dai laser. Ha il potenziale per trasmettere dati a velocità molto più elevate rispetto ai tradizionali sistemi a onde radio.

2. In che modo la comunicazione laser può favorire l'esplorazione dello spazio profondo?

La tecnologia di comunicazione laser offre una trasmissione dati più rapida, consentendo il trasferimento di informazioni scientifiche, immagini ad alta definizione e persino streaming video su lunghe distanze. Potrebbe migliorare significativamente l’efficienza e l’efficacia delle missioni nello spazio profondo.

3. In cosa differisce la missione DSOC dai precedenti test di comunicazione laser?

La missione DSOC rappresenta il primo esempio di comunicazione laser utilizzata nello spazio profondo. I test precedenti si erano concentrati sulle comunicazioni ottiche dall'orbita terrestre bassa alla Luna, mentre la missione DSOC richiede un puntamento preciso su milioni di chilometri.

4. Quali sono le potenziali applicazioni della tecnologia di comunicazione laser?

La tecnologia di comunicazione laser ha il potenziale per migliorare vari campi, come l’esplorazione spaziale, le telecomunicazioni e la ricerca scientifica. Potrebbe facilitare una trasmissione dei dati più rapida e affidabile, portando a nuove scoperte e progressi.

5. Che impatto avrà la comunicazione laser sulle future missioni su Marte?

Se la missione DSOC avrà successo nei prossimi anni, potrebbe gettare le basi per la futura tecnologia di comunicazione utilizzata nell’esplorazione umana di Marte. Le velocità di trasmissione dati più elevate della comunicazione laser potrebbero migliorare notevolmente la comunicazione tra Marte e la Terra durante le missioni con equipaggio.

Fonte:

– NASA: https://www.nasa.gov/feature/jpl/psyche-spacecraft-achieves-a-major-milestone

– California Institute of Technology: https://www.caltech.edu/about/news/first-light-for-nasa-laser-communication-demonstration