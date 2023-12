Il futuro dell'esplorazione spaziale indiana: Gaganyaan è al centro della scena

L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha messo gli occhi su una serie ambiziosa di missioni, con Gaganyaan, la prima impresa di volo spaziale umano dell'India, che ha la precedenza. Il presidente dell'ISRO, S Somanath, ha sottolineato la dedizione dell'agenzia a questo progetto innovativo durante il recente Parlamento sull'energia globale del 2023 a Calcutta.

L'obiettivo primario di Gaganyaan è lanciare esseri umani nello spazio, ponendoli in un'orbita terrestre bassa a un'altitudine di 400 chilometri per una missione di tre giorni. Questa straordinaria impresa, prevista per il 2025, segna l'ingresso dell'India nel gruppo d'élite di nazioni in grado di effettuare viaggi spaziali con equipaggio.

Il presidente dell'ISRO ha anche svelato il piano strategico per creare una stazione spaziale propria dell'India. L'agenzia mira a costruire il modulo iniziale entro il 2028 e a completare il progetto entro il 2035. Questa iniziativa lungimirante è in linea con la visione del Primo Ministro Narendra Modi di una stazione spaziale indiana e di una missione con equipaggio sulla Luna entro il 2040.

In una straordinaria collaborazione, Bill Nelson, amministratore della NASA, ha annunciato che l’agenzia spaziale degli Stati Uniti aiuterà ad addestrare un astronauta indiano entro la fine del 2024. Questa partnership sottolinea la crescente cooperazione e lo scambio di competenze tra le due nazioni spaziali.

I prossimi progetti dell'ISRO non finiscono con Gaganyaan e la stazione spaziale. Aditya L1, la prima missione spaziale indiana dedicata allo studio del sole, si sta avvicinando alla sua destinazione. Entro il 7 gennaio si prevede che raggiungerà il punto di Lagrange 1 (L1), a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra. Questo posizionamento strategico consentirà ad Aditya L1 di osservare continuamente il sole senza essere interrotto dalle eclissi.

Il recente successo di Chandrayaan-3, la missione lunare dell'India, ha ulteriormente alimentato l'entusiasmo della nazione per l'esplorazione spaziale. L’India è diventata il quarto paese a realizzare con successo uno sbarco sulla Luna e il primo ad atterrare sulla regione meridionale della Luna. Somanath ha sottolineato con orgoglio che l’India ha fatto affidamento esclusivamente sulla propria abilità scientifica e ingegneristica nello sviluppo del veicolo spaziale e del piano di missione.

Durante il Parlamento sull'energia globale, il presidente dell'ISRO S Somanath è stato insignito del Premio di eccellenza del governatore dal governatore del Bengala occidentale CV Ananda Bose. Questo riconoscimento non solo celebra la leadership di Somanath, ma riconosce anche gli straordinari risultati ottenuti dall'agenzia spaziale indiana.

Mentre l'India si avventura verso nuove frontiere dell'esplorazione spaziale, la dedizione, l'innovazione e l'autosufficienza senza pari dell'ISRO posizionano il paese come una forza formidabile nella comunità spaziale globale.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il Gaganyaan?

Gaganyaan è il primo programma di volo spaziale umano dell'India volto a lanciare gli astronauti nello spazio e metterli in un'orbita terrestre bassa per una missione di tre giorni.

2. Quali sono i piani futuri dell'ISRO?

I piani futuri dell'ISRO includono la creazione di una stazione spaziale indiana entro il 2035 e l'avvio di una missione con equipaggio sulla Luna entro il 2040.

3. Cos'è Aditya L1?

Aditya L1 è la prima missione spaziale dell'India progettata per studiare il sole. Sarà posizionato nel punto 1 di Lagrange (L1), a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra, consentendo osservazioni ininterrotte del sole.

4. Cos'è Chandrayaan-3?

Chandrayaan-3 è la missione lunare dell'India, che ha fatto atterrare con successo un veicolo spaziale sulla regione meridionale della Luna, rendendo l'India il quarto paese a realizzare un atterraggio morbido sulla Luna.

Fonte:

– India.com: [link](https://www.india.com/news/india/how-isro-aims-to-achieve-human-space-flight-in-gaganyaan-avert-uttrakhand-tunnel-like -incidente-5730842/)