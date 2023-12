L'Agenzia spaziale indiana esplora collaborazioni con i principali attori dell'industria spaziale

Il Dipartimento dello Spazio indiano ha annunciato che sta esplorando potenziali partnership con Boeing, Blue Origin e Voyager Space Holdings. Ciò avviene mentre il capo della NASA, Bill Nelson, visita l’India, evidenziando la crescente relazione di cooperazione tra Stati Uniti e India nelle attività spaziali.

Le collaborazioni allo studio potrebbero coinvolgere anche entità commerciali indiane, a indicare l'impegno del Paese nel favorire una forte presenza nel settore spaziale. Queste partnership hanno il potenziale per riunire le competenze e le risorse delle organizzazioni indiane e internazionali, portando a progressi rivoluzionari nell’esplorazione spaziale.

L'alleanza sempre più stretta della NASA con l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha già portato a numerosi risultati degni di nota, tra cui l'atterraggio riuscito di un veicolo spaziale vicino al polo sud della Luna in agosto. Le due agenzie stanno ora lavorando per inviare un astronauta indiano sulla Stazione Spaziale Internazionale nel prossimo anno, consolidando ulteriormente la loro partnership.

Blue Origin, la compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos, ha espresso un vivo interesse nell'utilizzo dei razzi indiani per la sua proposta stazione spaziale, Orbital Reef. Sono già in corso discussioni tra Blue Origin e Larsen & Toubro, un produttore indiano di apparecchiature ingegneristiche, per esplorare la fornitura di capacità di lancio orbitale.

Voyager Space Holdings, una società con sede a Denver, ha anche stipulato accordi preliminari con il braccio commerciale dell'ISRO, NewSpace India Ltd. L'obiettivo di questa collaborazione è indagare sull'uso dei razzi indiani per il lancio e lo schieramento di piccoli satelliti. Inoltre, Voyager ha firmato un memorandum d'intesa con l'ISRO e il Centro nazionale indiano di promozione e autorizzazione spaziale per esplorare il potenziale utilizzo della navicella spaziale con equipaggio dell'ISRO, Gaganyaan, per servire una stazione spaziale proposta chiamata Starlab.

La Boeing sta inoltre valutando attivamente la possibilità di partecipare ai programmi spaziali dell'India. L'azienda sta valutando la progettazione e la produzione di un simulatore di capsula spaziale per il progetto di volo spaziale umano dell'India. Sebbene non sia stato ancora firmato alcun contratto formale, la potenziale collaborazione sottolinea l’interesse reciproco nel superare i confini dell’esplorazione spaziale.

L'India ha fissato obiettivi ambiziosi per le sue future missioni spaziali, incluso il lancio della sua prima missione con equipaggio nel 2025 e prevede di far sbarcare persone sulla Luna entro il 2040. Altri progetti nell'agenda dell'ISRO includono la creazione di una stazione spaziale entro il 2035, un orbiter su Venere missione e uno sbarco su Marte.

Mentre l’India continua ad espandere la propria presenza nell’industria spaziale globale, le collaborazioni con attori importanti come Boeing, Blue Origin e Voyager Space Holdings offrono prospettive entusiasmanti per progressi tecnologici e scoperte scientifiche.

