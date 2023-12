L'Agenzia spaziale indiana esplora collaborazioni con compagnie spaziali globali

L'agenzia spaziale indiana, l'Indian Space Research Organization (ISRO), sta esplorando attivamente collaborazioni con importanti aziende spaziali globali, tra cui Boeing Co., Blue Origin LLC e Voyager Space Holdings Inc. Questo sviluppo arriva mentre l'amministratore della NASA Bill Nelson visita l'India per rafforzare la crescente partnership tra Stati Uniti e India nel campo dello spazio extraatmosferico.

Si prevede che le potenziali collaborazioni coinvolgano non solo l'ISRO ma anche entità commerciali indiane, come affermato dal Dipartimento dello Spazio indiano. Il coinvolgimento di queste società spaziali globali indica il crescente livello di cooperazione e scambio di competenze tra Stati Uniti e India nel campo dell’esplorazione spaziale.

Nell'ambito della sua visita, Nelson visiterà le strutture di Bangalore impegnate nella sperimentazione e nell'integrazione di veicoli spaziali per una missione congiunta di osservazione della Terra tra Stati Uniti e India, pianificata per il lancio nel 2024. Questa visita rafforza l'alleanza sempre più profonda della NASA con l'ISRO, che ha raggiunto risultati significativi. pietre miliari quest'anno, come l'atterraggio con successo di un veicolo spaziale vicino al polo sud della Luna.

Inoltre, l’ISRO e la NASA stanno lavorando insieme per inviare un astronauta indiano sulla Stazione Spaziale Internazionale nel prossimo anno. Inoltre, l’India ha aderito agli Accordi Artemis, un’iniziativa guidata dagli Stati Uniti che coinvolge più di due dozzine di paesi, a significare il suo impegno a stabilire principi guida per l’esplorazione spaziale.

Blue Origin, una compagnia spaziale fondata da Jeff Bezos, ha espresso vivo interesse nell'utilizzare un razzo indiano come capsula per l'equipaggio per la sua stazione spaziale proposta chiamata Orbital Reef in orbita terrestre bassa. Sono in corso anche trattative tra Blue Origin e Larsen & Toubro Ltd., un produttore indiano di apparecchiature ingegneristiche, per collaborare sulle capacità di lancio orbitale.

Voyager Space Holdings, con sede a Denver, ha annunciato un accordo preliminare con il braccio commerciale dell'ISRO, NewSpace India Ltd., per esplorare l'uso di razzi indiani per il lancio e il dispiegamento di piccoli satelliti. Hanno anche firmato un memorandum d'intesa con l'ISRO per utilizzare potenzialmente la navicella spaziale con equipaggio dell'ISRO chiamata Gaganyaan per la manutenzione della stazione spaziale proposta, Starlab.

Mentre Boeing sta valutando la progettazione e la produzione di un simulatore di capsula spaziale per il progetto indiano di volo spaziale umano, non è stato ancora firmato alcun contratto.

Gli ambiziosi progetti futuri dell'India includono il lancio della sua prima missione con equipaggio nel 2025, lo sviluppo di un veicolo di lancio di prossima generazione e una nuova piattaforma di lancio per missioni lunari, la creazione di una stazione spaziale entro il 2035 e l'avvio di missioni su Venere e Marte.

