Nuove prove suggeriscono che sono gli esseri umani, e non i cambiamenti climatici, i responsabili del declino dei grandi mammiferi

Un recente studio dell’Università di Aarhus mette in discussione la convinzione di lunga data secondo cui il cambiamento climatico è stato la causa principale del drammatico declino dei grandi mammiferi negli ultimi millenni. Invece, lo studio suggerisce che gli esseri umani siano stati i principali colpevoli di questo declino.

Guidati dal professor Jens-Christian Svenning, i ricercatori hanno analizzato il DNA di 139 specie viventi di grandi mammiferi e hanno scoperto un declino universale e significativo nelle loro popolazioni circa 50,000 anni fa. Ciò coincide con la diffusa colonizzazione del mondo da parte degli esseri umani moderni.

Contrariamente alle teorie precedenti che attribuivano la colpa delle estinzioni alle fluttuazioni climatiche, i risultati dello studio indicano l’uomo come la spiegazione più probabile. Il professor Svenning ha spiegato: “Negli ultimi 800,000 anni, il globo ha oscillato tra ere glaciali e periodi interglaciali… Gli esseri umani sono quindi la spiegazione più probabile”.

Per condurre lo studio, i ricercatori hanno raccolto dati dai genomi mappati di specie in tutto il mondo. Questa enorme quantità di dati, per un totale di circa 3 miliardi di dati per specie, ha richiesto una notevole potenza di calcolo e tempo per l’analisi.

Analizzando le mutazioni nel DNA, i ricercatori sono stati in grado di stimare la dimensione della popolazione di ciascuna specie nel tempo. Più mutazioni sono presenti, più grande è la popolazione. Questo approccio mette in discussione l’esempio comunemente citato dell’estinzione del mammut lanoso a causa dei cambiamenti climatici, poiché rappresenta in modo impreciso la tendenza più ampia al declino della megafauna.

Sebbene la ricerca presentata in questo studio contribuisca al dibattito in corso, fornisce prove convincenti contro il cambiamento climatico come principale motore del declino dei grandi mammiferi. Come ha osservato il professor Svenning: “Considerati i ricchi dati di cui disponiamo oggi, è difficile negare che… gli esseri umani si siano diffusi in tutto il mondo… e successivamente siano cresciuti in termini di popolazione”.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, apre nuove strade per comprendere l’impatto dell’intervento umano sugli ecosistemi globali e sottolinea la necessità di ulteriori ricerche in questo settore.