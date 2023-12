Piccole imprese e startup invitate a unirsi al gruppo di sensibilizzazione sui domini spaziali di Catalyst Accelerator

Si è aperta una nuova opportunità per le piccole imprese e le startup interessate al settore spaziale. Il Catalyst Accelerator ospita il suo 13° gruppo, con l'obiettivo di esplorare come la US Space Force possa adottare capacità commerciali per la consapevolezza del dominio spaziale. L’obiettivo principale di questo gruppo è sulle offerte software sviluppate negli Stati Uniti che consentono la fusione e l’elaborazione dei dati.

La US Space Force sta cercando di sfruttare dati e strumenti commerciali per migliorare la propria comprensione dell’ambiente spaziale e rafforzare la sicurezza condivisa. Le aree di interesse per questo gruppo includono la custodia dei lanci spaziali, la classificazione di tracce non correlate, gli aiuti decisionali degli operatori, la classificazione della propulsione dei veicoli satellitari e del tipo di oggetto, il rilevamento degli eventi e l'analisi predittiva.

Lo Space Domain Awareness Accelerator consisterà in un programma di tre mesi, dal 19 marzo al 13 giugno. Durante questo periodo, otto aziende verranno selezionate per partecipare all'acceleratore. Il programma si concluderà con un evento Demo Day, che offrirà ai partecipanti l'opportunità di mostrare le proprie innovazioni.

Il Catalyst Accelerator è un acceleratore incentrato sul NewSpace che lavora a stretto contatto con la direzione dei veicoli spaziali dell'Air Force Research Laboratory e con la Space Force. Il suo obiettivo principale è connettersi con piccole imprese e startup per promuovere l’innovazione nelle tecnologie a duplice uso.

Questo nuovo gruppo offre un’opportunità unica per gli imprenditori di contribuire all’industria spaziale e collaborare con il governo e i leader del settore. Offre alle startup una strada per ottenere preziose informazioni e indicazioni per accelerare la loro crescita nel settore spaziale.

Se sei interessato a saperne di più sugli ultimi sviluppi dell'industria spaziale e sulla sua traiettoria futura, non perdere il prossimo Space Summit del Potomac Officers Club il 5 marzo. Registrati ora per unirti agli esperti del settore ed esplorare le opportunità in questo settore in rapida evoluzione settore.