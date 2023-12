Nuovi progressi nella tecnologia dei piccoli veicoli spaziali

Lo Small Spacecraft Systems Virtual Institute della NASA ha annunciato l'imminente rilascio dell'attesissimo rapporto sullo stato dell'arte della tecnologia per piccoli veicoli spaziali del 2023. Questo rapporto completo, che sarà pubblicato all’inizio del 2024, fornirà aggiornamenti sugli ultimi sviluppi e progressi nella tecnologia dei piccoli veicoli spaziali a partire da settembre 2023.

Tra gli aggiornamenti degni di nota del rapporto, diversi capitoli hanno subito modifiche e integrazioni significative. Il capitolo "Lancio, integrazione, schieramento e trasporto orbitale" ora include una nuovissima sezione dedicata ai veicoli di manovra orbitale. Altri capitoli che hanno visto aggiornamenti significativi includono "Strutture, materiali e meccanismi", "Propulsione nello spazio", "Avionica SmallSat" e "Sistemi di controllo termico".

Il rapporto mira a fornire una panoramica delle attuali tecnologie SmallSat all’avanguardia e del loro stato di sviluppo, attingendo da fonti di letteratura aperte. Sebbene non copra tutti gli aspetti dell'argomento, sono state citate fonti di uso comune come schede tecniche dei produttori, comunicati stampa, documenti di conferenze, documenti di riviste, documenti governativi e articoli di notizie. È importante notare che i lettori sono incoraggiati a contattare direttamente le aziende per ulteriori informazioni sulle prestazioni e sulla maturità delle tecnologie specifiche descritte nel rapporto.

Per chi fosse interessato, il rapporto SOA 2022 è attualmente disponibile online sia in formato pagina web che in formato PDF. È possibile accedervi al seguente URL: [Inserisci URL]. Una volta rilasciato, il report SOA del 2023 sostituirà l'edizione 2022 allo stesso URL.

NASA welcomes suggestions and corrections to the report prior to the publication of future issues. Interested parties can submit their input to the NASA Small Spacecraft Virtual Institute via email at [email protected].

Con l’attesissimo rilascio del rapporto 2023 sulla tecnologia all’avanguardia dei piccoli veicoli spaziali, i progressi e gli aggiornamenti nella tecnologia dei piccoli veicoli spaziali sono pronti a plasmare il futuro dell’esplorazione e della ricerca spaziale.