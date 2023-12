Gli scienziati scoprono 188 nuovi sistemi CRISPR: esplorano l'ampio potenziale dell'editing genetico

Gli scienziati hanno recentemente fatto una scoperta sorprendente, portando alla luce 188 tipi di sistemi CRISPR precedentemente sconosciuti sepolti nei genomi di semplici microrganismi. Questi sistemi CRISPR, presenti prevalentemente nei batteri e negli archaea, sono responsabili di un potente strumento di modifica genetica che ha rivoluzionato il campo della genetica.

Tradizionalmente noti per le loro capacità di modifica genetica, i sistemi CRISPR sono costituiti da enzimi Cas, spesso definiti “forbici molecolari”, che consentono ai microrganismi di tagliare e manipolare il DNA, consentendo modifiche precise. Tuttavia, questo nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science, fa luce sull’immensa diversità dei sistemi CRISPR nei microrganismi e sul potenziale che hanno per un editing genetico più preciso con effetti minimi “fuori bersaglio”.

Per scoprire questi sistemi CRISPR nascosti, il team di ricerca ha utilizzato un algoritmo innovativo chiamato “FLSHclust”, abbreviazione di clustering veloce basato su hashing sensibile alla località. Analizzando milioni di genomi, l’algoritmo ha identificato in modo efficiente gruppi di oggetti simili correlati a CRISPR. Questi genomi sono stati estratti da tre estesi set di dati pubblici, contenenti miliardi di sequenze di DNA e proteine ​​di vari batteri.

L'aspetto rivoluzionario di FLSHclust risiede nella sua capacità di abbreviare significativamente i tempi della ricerca generando rapidamente risultati e formando ipotesi biologiche. Gli algoritmi precedenti avrebbero impiegato mesi per raggiungere ciò che FLSHclust realizza in poche settimane, come riportato da MIT News.

Con 188 nuovi tipi di sistemi CRISPR a loro disposizione, gli scienziati hanno condotto esperimenti su quattro cluster per ottenere informazioni dettagliate sulla loro funzionalità. È interessante notare che due dei cluster erano varianti dei noti sistemi CRISPR di tipo I, che mostravano precise capacità di taglio del DNA nelle cellule umane. I ricercatori ipotizzano che i sistemi di tipo I potrebbero potenzialmente ridurre al minimo il verificarsi di modifiche genetiche involontarie, rendendoli preziosi per le attività di modifica genetica.

Un cluster scoperto durante lo studio ha introdotto un tipo CRISPR completamente nuovo, denominato tipo VII. A differenza di altri sistemi CRISPR, il tipo VII prende di mira l’RNA, un fratello molecolare del DNA essenziale per la sintesi proteica. Di conseguenza, questi sistemi di tipo VII potrebbero essere promettenti per le applicazioni di editing dell’RNA.

È importante notare, tuttavia, che sono necessarie ulteriori indagini per determinare la praticità dell’implementazione dei sistemi CRISPR di tipo VII, così come degli altri cluster di geni recentemente scoperti, per scopi di ingegneria genetica. Il team di ricerca mira ad approfondire i singoli componenti di ciascun sistema per stabilirne la funzionalità e le potenziali applicazioni.

Questo studio rivoluzionario non solo svela il vasto panorama della diversità CRISPR, ma apre anche la strada a futuri progressi nella tecnologia di editing genetico. Le potenziali applicazioni di questi 188 sistemi CRISPR recentemente identificati nella medicina di precisione e nell’ingegneria genetica sono sconcertanti. Mentre gli scienziati continuano a svelare i segreti di questi intricati sistemi, le possibilità di alterare il corso della genetica come la conosciamo si espandono in modo esponenziale.

Domande frequenti

D: Cosa sono i sistemi CRISPR?

A: I sistemi CRISPR sono potenti strumenti di modifica genetica derivati ​​da un meccanismo di difesa presente nei batteri e nei microrganismi semplici. Sono costituiti da enzimi Cas, spesso definiti “forbici molecolari”, che consentono ai microrganismi di tagliare e manipolare il DNA.

D: Come sono stati scoperti questi nuovi sistemi CRISPR?

A: Gli scienziati hanno utilizzato un algoritmo chiamato FLSHclust per analizzare milioni di genomi e identificare cluster di sistemi CRISPR. Questo algoritmo ha raggruppato in modo efficiente oggetti simili correlati a CRISPR, abbreviando significativamente i tempi della ricerca.

D: In che modo questi sistemi CRISPR appena scoperti differiscono da quelli che già conosciamo?

A: Lo studio ha scoperto 188 nuovi tipi di sistemi CRISPR, ampliando la nostra comprensione della loro diversità. Alcuni di questi sistemi mostrano una maggiore precisione nel taglio del DNA, mentre altri prendono di mira l’RNA invece del DNA.

D: Quali sono le potenziali applicazioni di questi sistemi CRISPR appena scoperti?

A: Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, questi sistemi appena identificati promettono un editing genetico più preciso ed efficiente. Potrebbero potenzialmente essere utilizzati in vari campi, tra cui la medicina di precisione e l’ingegneria genetica.