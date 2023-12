Quando un'ondata elettrica quasi condannò il rover su Marte

In una svolta degli eventi da far rizzare i capelli, l'ingegnere e astro-futurista Chris Lewicki si è trovato responsabile di un errore costoso che ha quasi portato alla distruzione dello Spirit Mars Rover. Lewicki ha recentemente raccontato l'incidente, avvenuto più di due decenni fa al Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California.

A quel tempo, il rover Spirit era in preparazione per il suo viaggio su Marte e ogni aspetto della sua funzionalità doveva essere testato a fondo. Lewicki, esausto dopo un lungo turno di mercoledì, è stato incaricato di verificare i motori del Rock Abrasion Tool (RAT) collegato al braccio robotico del rover. Ciò ha comportato l’utilizzo di un dispositivo chiamato “break-out-box” per verificare eventuali problemi con i motori.

Tuttavia, un semplice errore nel collegare la break-out box ha portato ad un evento catastrofico. Invece di inviare un'ondata di potenza al motore RAT, Lewicki ha diretto accidentalmente la corrente elettrica nella navicella stessa. Si scatenò il panico quando la telemetria del rover cessò improvvisamente e sembrò che Lewicki avesse effettivamente reso Spirit senza vita solo due settimane prima del suo lancio programmato.

Contro ogni previsione, è emerso un barlume di speranza. Il team ha ipotizzato che forse l’ondata di elettricità fosse stata deviata verso una parte più resistente della navicella. Dopo aver tentato un ciclo di accensione, furono sollevati nel vedere il tremolante ritorno dei segnali di telemetria. Dopotutto lo spirito non era morto.

In seguito a questa dura prova, Lewicki temeva di perdere il lavoro e di essere associato per sempre a questo famigerato incidente negli annali dell'esplorazione spaziale. Tuttavia, non è stato licenziato; invece, ha raccolto preziose lezioni dall'esperienza e ha continuato a condurre test critici per la missione.

Alla fine, lo Spirit Mars Rover è stato lanciato con successo ed è diventato parte integrante della missione. La carriera di Lewicki fiorì e alla fine divenne il direttore di volo della missione, nonostante fosse considerato eccezionalmente giovane per un ruolo così prestigioso. La sua intelligenza, compostezza e capacità di superare le avversità hanno dimostrato che era davvero la persona giusta per il lavoro.

Anche se questo drammatico incidente ha messo a repentaglio il successo della missione di esplorazione spaziale, serve a ricordare la resilienza e l’ingegno necessari per affrontare sfide impreviste. La missione Spirit Mars Rover rappresenta una testimonianza della perseveranza umana e degli straordinari risultati degli ingegneri e degli scienziati coinvolti.

Domande frequenti

D: Quanto costa lo Spirit Mars Rover?

R: Lo Spirit Mars Rover è stato valutato quasi mezzo miliardo di dollari, rendendolo uno dei veicoli spaziali più costosi e complessi mai costruiti.

D: Qual è stato il ruolo del Rock Abrasion Tool (RAT) nello Spirit Mars Rover?

R: Il Rock Abrasion Tool (RAT) era attaccato all'estremità del braccio robotico di Spirit ed era responsabile della raccolta di dati geologici macinando via gli strati esterni delle rocce su Marte.

D: Chi è Chris Lewicki?

R: Chris Lewicki è un ingegnere e astro-futurista che ha svolto un ruolo cruciale nella missione Spirit Mars Rover. In seguito divenne il direttore di volo della missione e ebbe una carriera di successo nel settore spaziale.

D: Cosa è successo dopo l'incidente?

R: Nonostante l'incidente, lo Spirit Mars Rover è stato lanciato con successo e la missione si è rivelata un enorme successo. Lewicki non fu licenziato ma continuò a condurre test vitali per la missione, avendo imparato importanti lezioni dall'incidente.