Pioggia di meteoriti Geminidi: una notte spettacolare sotto le stelle

Riepilogo: Preparatevi per un evento celeste mozzafiato mentre lo sciame meteorico delle Geminidi raggiunge il suo picco nella notte del 14 dicembre. Questo sciame meteorico annuale è rinomato per la sua affidabilità e l'impressionante numero di meteoriti. In aggiunta all'eccitazione, farà il suo debutto anche una nuovissima pioggia di meteoriti associata alla cometa 46P/Wirtanen, offrendo agli osservatori delle stelle una notte sotto le stelle davvero affascinante.

Mentre il sole tramonta e l’oscurità ricopre il cielo, lo sciame meteorico delle Geminidi sarà al centro della scena. Proveniente dall'asteroide 3200 Phaethon in orbita attorno al sole, lo sciame meteorico delle Geminidi di quest'anno promette fino a una o due meteore al minuto. Ciò che distingue questa pioggia di meteoriti è la tonalità verdastra unica causata da ossigeno, magnesio e nichel, che aggiunge un tocco di magia allo spettacolo cosmico.

Mercoledì notte, la fase calante della Luna creerà condizioni di osservazione ottimali in tutto il mondo, consentendo agli osservatori di assistere allo sciame meteorico in tutta la sua grandezza. La NASA consiglia agli skywatcher di tenere gli occhi aperti in tutte le direzioni, poiché le meteore non seguono una traiettoria specifica. Se il tempo lo permette, si prevedono dalle 60 alle 120 meteore all'ora, promettendo uno spettacolo maestoso di stelle cadenti.

Oltre allo sciame meteorico delle Geminidi, gli appassionati del cielo potranno aspettarsi anche un nuovo sciame meteorico associato alla cometa 46P/Wirtanen. Questo sciame meteorico ha origine nella costellazione dello Scultore nel cielo meridionale ed è il risultato del flusso di detriti che interseca il percorso della Terra per la prima volta. Anche se il nuovo acquazzone sarà visibile principalmente dall’Oceania e dall’Indonesia, vale la pena esplorare il cielo notturno da qualsiasi luogo per avere la possibilità di assistere a questo raro evento celeste.

Preparati per una notte piena di meraviglie mentre lo sciame meteorico delle Geminidi e il debutto del nuovo display di meteoriti collegati alle comete illuminano il cielo notturno di dicembre. Prendi una coperta, trova un posto comodo e ammira la bellezza dell'universo, mentre le stelle cadenti creano uno spettacolo affascinante in alto.