La Voyager 1 della NASA affronta problemi di comunicazione nello spazio

La navicella spaziale Voyager 1 della NASA è attualmente alle prese con un'interruzione della comunicazione causata da un problema tecnico del computer. La vecchia sonda, che ora ha 46 anni, sta esplorando un territorio cosmico inesplorato a una distanza di circa 24 miliardi di chilometri dalla Terra. Gli ingegneri stanno lavorando per risolvere il problema e ripristinare la comunicazione con il team della missione.

La Voyager 1 e la sua gemella, Voyager 2, sono l'unica navicella spaziale ad aver mai operato oltre l'eliosfera, la bolla magnetica del sole. Originariamente progettate per una missione di cinque anni, entrambe le sonde hanno superato le aspettative e hanno fornito preziose informazioni sul nostro sistema solare e oltre. Nonostante la loro notevole longevità, le missioni della Voyager non sono state prive di sfide.

Il problema tecnico nel sistema dei dati di volo della Voyager 1 fu notato per la prima volta il 14 novembre, quando l'unità di telecomunicazioni iniziò a inviare uno schema ripetuto di uno e zero. Sebbene la navicella spaziale possa ancora ricevere comandi, nessun dato scientifico o ingegneristico verrà restituito alla Terra. Il team della Voyager ha tentato di riavviare il sistema, ma non è stato ancora ricevuto alcun dato utilizzabile.

Gli ingegneri della NASA stanno indagando sulla causa del problema e potrebbero volerci settimane per determinare i prossimi passi. Questo problema è separato dai precedenti problemi riscontrati dalla navicella spaziale e il team sta consultando manuali originali di decenni fa per affrontare queste sfide impreviste.

Nel frattempo, il team della Voyager continua a risparmiare energia spegnendo gli strumenti sulle sonde obsolete. L’obiettivo principale della missione è raccogliere dati su come le particelle e i campi magnetici cambiano quando le sonde si allontanano dall’eliosfera. Sebbene ripristinare la comunicazione sia una priorità, la lunga durata delle missioni le rende preziose anche con dati incompleti.

Mentre le sonde Voyager sfidano le aspettative e continuano le loro missioni storiche, il team di ingegneri prevede che sorgano ulteriori problemi. Nonostante le sfide, le missioni Voyager sono state rivoluzionarie, sopravvivendo a tutti gli altri veicoli spaziali e fornendo preziose informazioni sui misteri del cosmo.