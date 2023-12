La nuova missione EMIT mappa la distribuzione dei minerali della Terra e gli impatti sul clima e sugli ecosistemi

La missione Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) della NASA ha svelato la prima mappa completa dei minerali trovati nelle regioni di origine della polvere della Terra. Questa mappa innovativa, creata con i dati raccolti da uno spettrometro per immagini a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), fornisce posizioni precise di 10 importanti minerali in base alle loro proprietà riflettenti e assorbenti. La distribuzione di questi minerali gioca un ruolo cruciale nella regolazione del clima, poiché possono raffreddare o riscaldare l’atmosfera a seconda della loro riflettività della luce.

La mappa EMIT promette di offrire una migliore comprensione dell’abbondanza di minerali e del loro impatto sul clima. Analizzando la distribuzione di queste particelle, gli scienziati possono migliorare i modelli climatici, che sono cruciali nella lotta alla crisi climatica in corso. "Ora, con l'EMIT, vedremo il quadro generale, e questo sicuramente aprirà gli occhi", ha affermato Roger Clark, membro del team scientifico dell'EMIT e ricercatore presso il Planetary Science Institute.

EMIT, sviluppato dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, studia la superficie terrestre da quando ha raggiunto la ISS nel 2022. La sua orbita terrestre bassa consente un'analisi approfondita di regioni inaccessibili ai geologi di terra o persino agli strumenti aeronautici. In 17 mesi, l’EMIT ha catturato 55,000 immagini che coprono un’area di studio mirata, comprese regioni più grandi con paesaggi aridi e polverosi. Inoltre, l’EMIT ha rilevato emissioni di gas serra, come metano e anidride carbonica, provenienti da infrastrutture create dall’uomo.

I dati raccolti da EMIT aiuteranno gli scienziati a determinare le origini e le quantità delle particelle di polvere nell'atmosfera terrestre, affinando la nostra conoscenza delle loro proprietà riflettenti e assorbenti. Queste informazioni verranno utilizzate per valutare il loro impatto sul clima incorporandole nei modelli climatici. In precedenza, gli scienziati avevano accesso ai dati solo di circa 5,000 siti, ma l’EMIT fornisce miliardi di campioni in modo più dettagliato.

Al di là della loro importanza nella scienza del clima, i dati EMIT possono essere utilizzati per valutare l’influenza della polvere trasportata dal vento sugli ecosistemi. La ricerca indica che le particelle di polvere depositate nell'oceano stimolano la crescita delle fioriture di fitoplancton. Sebbene ciò possa avere effetti benefici sulla vita marina, può anche portare all’accumulo di tossine dannose sia per le specie che per gli esseri umani. D’altro canto, la polvere trasportata dalle Ande all’Africa sub-sahariana può fornire nutrienti essenziali per la crescita della foresta pluviale nel bacino amazzonico. I dati di EMIT consentono agli scienziati di monitorare la distribuzione di questi nutrienti, aiutando a comprendere il trasporto della polvere a lunga distanza e la chimica del suolo.

Inoltre, EMIT può identificare vegetazione, neve, ghiaccio e materiali creati dall'uomo sulla superficie terrestre, fornendo una panoramica completa dei vari componenti del pianeta. L'ampia gamma di applicazioni per i dati dell'EMIT apre nuove possibilità per la ricerca e le scoperte scientifiche. "Probabilmente verrà alla luce una nuova generazione di scienza di cui non siamo ancora a conoscenza, e questa è davvero una cosa interessante", ha osservato il pioniere della mappatura dei minerali Phil Brodrick del JPL.