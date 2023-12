Il telescopio spaziale Hubble della NASA supera le sfide e continua la sua missione

By

Dopo una breve battuta d'arresto, la NASA ha annunciato che il telescopio spaziale Hubble è tornato in azione. A seguito di problemi con uno dei giroscopi, il 19 novembre il telescopio è stato messo in modalità provvisoria. Tuttavia, dopo essersi ripresi dal problema iniziale, il problema del giroscopio è riemerso in più occasioni, causando la temporanea sospensione delle operazioni scientifiche.

Il team dedicato di ingegneri della NASA ha lavorato diligentemente per affrontare e risolvere il problema del giroscopio. I loro sforzi hanno dato i loro frutti e il telescopio spaziale Hubble ha ora ripreso le sue operazioni scientifiche. La navicella spaziale funziona in buona salute, con tutti e tre i giroscopi che funzionano correttamente.

I giroscopi svolgono un ruolo cruciale nel sistema di guida e puntamento del telescopio, insieme ai sensori di guida di precisione e alle ruote di reazione. Mentre in passato Hubble ha affrontato sfide legate al giroscopio, il team dello Space Telescope Science Institute (STScI) ha dimostrato la propria esperienza nel mantenere e superare queste battute d’arresto.

Lanciato originariamente nel 1990 con sei giroscopi, l'Hubble è stato riparato nel 2009, sostituendo i giroscopi originali con sei nuovi. Sfortunatamente, tre di questi giroscopi si sono guastati, lasciando il telescopio dipendente dai restanti tre. Sebbene le missioni di manutenzione sull’Hubble non siano più fattibili, la NASA prevede che gli attuali giroscopi rimarranno operativi fino al 2030.

Anche se i recenti problemi del giroscopio di Hubble hanno influenzato il suo programma e interrotto temporaneamente alcune osservazioni, il team di Hubble è ottimista riguardo alla ripresa di importanti progetti di ricerca. Il telescopio è stato una pietra miliare nella comunità scientifica, rivoluzionando la nostra comprensione dell’universo.

Sebbene possano sorgere sfide occasionali man mano che Hubble si avvicina alle sue osservazioni finali, gli ingegneri e gli astronomi dedicati continuano a dimostrare la loro intraprendenza nel mantenere operativo il telescopio. Possiamo aspettarci altre immagini mozzafiato e scoperte rivoluzionarie da Hubble negli anni a venire.