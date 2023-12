Gli astronomi celebrano una pietra miliare nella scienza dei raggi X

By

Astronomi e fisici di tutto il mondo stanno commemorando una pietra miliare significativa nella scienza dei raggi X. La missione NASA-Agenzia Spaziale Italiana nota come Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) celebra il suo secondo anniversario di ricerca innovativa. La missione dell'IXPE si concentra sullo studio della luce a raggi X polarizzata, che fornisce informazioni cruciali sulle origini e sul funzionamento di potenti fonti di energia nel cosmo.

Lanciato il 9 dicembre 2021, IXPE orbita attorno alla Terra a un'altitudine di circa 340 miglia. Osserva e studia le emissioni di raggi X provenienti da vari fenomeni cosmici, come quasar, blazar, resti di supernova e flussi di particelle ad alta energia emessi dalle vicinanze dei buchi neri. Queste osservazioni forniscono informazioni sulla struttura e sul comportamento di queste fonti di energia.

Un'area in cui IXPE ha dato un contributo significativo è lo studio dei blazar. Analizzando i dati raccolti da IXPE, i ricercatori hanno svelato un mistero vecchio di 40 anni che circonda l'accelerazione delle particelle nei blazar. Inoltre, IXPE ha fornito informazioni senza precedenti sui campi magnetici che circondano i resti di supernova, tra cui Cassiopeia A, Tycho e SN 1006.

La ricerca dell'IXPE non si è limitata ai fenomeni cosmici distanti. Ha anche gettato nuova luce sulla nostra galassia. Combinando i dati dell’IXPE con quelli di altre missioni spaziali, gli scienziati hanno determinato che il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, noto come Sagittarius A*, ha avuto un intenso bagliore di raggi X circa 200 anni fa.

I risultati dell’IXPE non solo hanno ampliato la nostra conoscenza del cosmo, ma hanno anche sfidato le teorie esistenti. Gli scienziati sono rimasti sorpresi dai risultati inaspettati delle osservazioni dei raggi X polarizzati, che hanno portato a nuove domande e teorie nel campo delle fonti ad alta energia.

La cosa interessante è che la missione IXPE è stata estesa per altri 20 mesi, consentendo continue osservazioni e scoperte. All’inizio del 2024 inizierà il Programma IXPE General Observer, invitando astrofisici e scienziati spaziali di tutto il mondo a proporre e partecipare a studi utilizzando il telescopio IXPE.

La collaborazione tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana nella missione IXPE ha riunito partner e collaboratori provenienti da 12 paesi, evidenziando la portata globale di questa ricerca.

Mentre entriamo nel nuovo anno, i risultati dell’IXPE e il suo lavoro in corso promettono di fornire ulteriori approfondimenti sui misteri dell’universo, ispirando stupore e meraviglia sia tra gli scienziati che tra gli appassionati di spazio.