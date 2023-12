Axiom Space annuncia la prossima missione sulla Stazione Spaziale Internazionale

Londra, 15 dicembre 2023 – Axiom Space ha svelato i piani per la sua attesissima terza missione, Ax-3, il cui lancio è previsto per il 9 gennaio 2024. Questa spedizione innovativa vedrà quattro astronauti commerciali viaggiare verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il a bordo della navicella spaziale Falcon 9 e Dragon di SpaceX.

A guidare l'equipaggio sarà lo stimato ex astronauta della NASA, Michael López-Alegría, che ricopre anche il ruolo di capo astronauta di Axiom. Insieme a lui ci sarà un gruppo straordinario di persone, tra cui Walter Villadei, un colonnello dell'aeronautica italiana che in precedenza si era imbarcato nel lancio commerciale iniziale di Virgin Galactic a giugno. Marcus Wandt, un astronauta di progetto dell'Agenzia spaziale europea, e Alper Gezeravcı, il primo cittadino turco nello spazio, completano la squadra stellare.

L’imminente missione Ax-3 mira a sfruttare le preziose lezioni apprese dalla precedente missione Ax-1 per migliorare l’efficienza e la produttività. López-Alegría crede fermamente che queste intuizioni consentiranno ad Ax-3 di portare a termine i suoi 30 esperimenti designati in un periodo di tempo ridotto di due settimane, riducendo la necessità di assistenza da parte degli astronauti dell'agenzia ISS.

Axiom Space non è focalizzata solo sulle sue missioni immediate ma anche sul futuro dei viaggi spaziali. La società prevede di introdurre moduli privati ​​sulla ISS, a partire dal 2026, con l'obiettivo finale di formare una stazione spaziale a volo libero poiché questi moduli si staccano nel tempo.

Matt Ondler, presidente di Axiom, ha riconosciuto che il costo dell'Ax-3 non è inferiore a quello del suo predecessore. Tuttavia, ha espresso ottimismo sul fatto che le missioni future potrebbero vedere costi ridotti, grazie alla crescente efficienza delle operazioni di SpaceX, che funge da principale fattore di costo per queste iniziative.

La recente decisione della NASA di finanziare tre coalizioni nel dicembre 2021 per sviluppare stazioni spaziali commerciali come potenziali successori della ISS riflette l’impegno dell’agenzia nel far avanzare l’esplorazione spaziale oltre il 2030, quando si prevede che la ISS andrà in pensione.

Con Ax-3 all'orizzonte, i confini dell'esplorazione spaziale continuano ad essere ampliati e Axiom Space rimane in prima linea in questa nuova entusiasmante era.