SpaceX controlla il quarto lancio del razzo Falcon Heavy

SpaceX è stata costretta a cancellare il quarto tentativo di lancio del razzo Falcon Heavy a causa delle cattive condizioni meteorologiche presso il Kennedy Space Center in Florida. Ciò segue tre precedenti ritardi nel lancio, ciascuno con la propria serie di sfide. Sebbene non siano state fornite informazioni specifiche sull’ultimo ritardo, SpaceX ha dichiarato che avrebbe utilizzato il tempo extra per condurre ulteriori controlli del sistema.

Il razzo Falcon Heavy porterà in orbita l'aereo spaziale sperimentale X-37B per la missione USSF-52 della US Space Force. L'X-37B è un veicolo spaziale senza equipaggio che assomiglia ad una versione più piccola dello Space Shuttle in pensione. Dal suo primo volo nel 2010, ha completato sei missioni.

L'imminente missione mira a superare i limiti delle capacità dell'X-37B operandolo in nuovi regimi orbitali, sperimentando tecnologie di consapevolezza del dominio spaziale e studiando gli effetti delle radiazioni sui materiali forniti dalla NASA. Il direttore del programma X-37B, il tenente colonnello Joseph Fritschen, ha espresso entusiasmo per la partnership tra SpaceX e il Dipartimento dell'Aeronautica Militare, affermando che l'X-37B riutilizzabile trasporterà molteplici esperimenti all'avanguardia.

Questa missione segna una pietra miliare significativa per SpaceX poiché è la prima volta che la società metterà in orbita l'X-37B. In precedenza, la United Launch Alliance gestiva queste missioni per la USSF.

Il razzo Falcon Heavy, noto per la sua impressionante spinta di 5.5 milioni di libbre al momento del lancio, è uno dei razzi più potenti attualmente in funzione. Tuttavia, è sminuito rispetto al veicolo Starship di SpaceX, che vanta una sbalorditiva spinta di 17 milioni di libbre. L'astronave è ancora in fase di test e finora ha effettuato due voli, entrambi terminati con esplosioni a mezz'aria.

SpaceX prevede di trasmettere in streaming live il lancio del Falcon Heavy una volta determinata una nuova data di lancio. Fino ad allora, gli appassionati dello spazio attendono con impazienza l’opportunità di assistere a questo straordinario evento.