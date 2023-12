SpaceX si prepara per i prossimi voli di prova con la Nave 28 e il Booster 10

SpaceX si sta preparando per il prossimo ciclo di voli di prova con il lancio della Nave 28 sulla piattaforma suborbitale B. Ciò segna l'inizio di una campagna di test condensata per la Nave 28 e il Booster 10, che dovrebbero essere sottoposti a diversi test chiave prima del loro volo anticipato nel 2024.

La nave 28 ha già completato due test di prova criogenica e ha ricevuto aggiornamenti del motore durante la sua permanenza di 2.5 mesi presso il sito di Sanchez. Il programma di test per la Nave 28 include una prova criogenica, seguita da uno spin prime di sei motori e da un fuoco statico di sei motori.

Parallelamente, Booster 10 ha ricevuto il suo Hot Stage Ring ed è stato posizionato sul nuovo supporto per il trasporto dei booster. Questo supporto, dotato di 20 bracci e morsetti, consente il rilascio simultaneo senza interazione manuale. Facilita inoltre lo spostamento e la preparazione dei booster da impilare sul supporto di lancio orbitale.

Si prevede che i test del Booster 10 includano una prova criogenica, uno spin prime di 33 motori e un fuoco statico di 33 motori prima che sia pronto per il volo. SpaceX mira ad avere una breve campagna di test pre-volo in linea con le sue future missioni, comprese le campagne del sistema di atterraggio umano della NASA.

SpaceX si è concentrata anche sugli aggiornamenti della piattaforma di lancio orbitale e del parco serbatoi. L'Orbital Tank Farm ha visto l'installazione di sottoraffreddatori, pompe e serbatoi orizzontali aggiuntivi, che miglioreranno la capacità di carico e ridurranno il tempo necessario per caricare il propellente nell'intero camino.

Guardando al futuro, la Nave 29 e il Booster 11 sono previsti per il volo quattro, mentre la Nave 29 è attualmente in fase di pre-volo. La nave 30 e il Booster 12 sono previsti per il volo cinque, mentre la nave 31 e il Booster 13 sono in attesa per ulteriori lavori. La nave 32 è già stata completamente accatastata e il Booster 14 è in preparazione nel Ringyard.

Vale la pena notare che Elon Musk ha indicato che le prossime navi (28, 29, 30 e 32) saranno le ultime della Versione 1 di Starship, con la Versione 2 che dovrebbe avere una migliore affidabilità e maggiori progressi.

Con questi preparativi in ​​corso, SpaceX continua a fare progressi sui suoi ambiziosi obiettivi di esplorazione e trasporto spaziale. I prossimi voli di prova dimostreranno ulteriormente le capacità dei loro sistemi Starship e Booster, avvicinandoci al futuro dei viaggi interplanetari.