Si prevede che l'aurora boreale illuminerà il cielo nelle prossime notti

Nuovi rapporti della NASA hanno rivelato che ci aspetta una sorpresa poiché l'aurora boreale farà la sua apparizione nel cielo notturno. Le immagini satellitari hanno rilevato numerosi brillamenti solari che si stanno muovendo direttamente verso la Terra, con un particolare brillamento che viaggia ad una velocità sbalorditiva di almeno 1.8 milioni di miglia orarie!

Queste esplosioni solari, note anche come espulsioni di massa coronale (CME), possono interagire con la magnetosfera terrestre, rilasciando energia solare ed eccitando vari gas nell'atmosfera, come azoto e ossigeno. Questa interazione spesso dà luogo al fenomeno mozzafiato dell'aurora boreale.

Già questa settimana si sono verificati blackout radio a causa delle tempeste geomagnetiche causate dalle CME. Il Centro di previsione meteorologica spaziale della NOAA ha emesso un avviso di tempesta geomagnetica per il 1° dicembre, in quanto anticipa l'arrivo di "CME cannibali" da giovedì sera fino alle prime ore del venerdì mattina. Queste CME hanno il potenziale per fondersi e creare una potente tempesta geomagnetica di classe G3, in grado di produrre splendide aurore alle medie latitudini.

Se non vedi l'ora di assistere a questo spettacolo celestiale, da giovedì sera a venerdì presto è il momento migliore per tenere d'occhio il cielo, soprattutto nelle regioni settentrionali. L’intensità e la visibilità delle aurore dipenderanno in gran parte dalla forza della tempesta geomagnetica. Quindi, assicurati di rimanere aggiornato sulle ultime previsioni e osservazioni visitando spaceweather.gov.

Poiché questi spettacoli di luce naturale sono un evento raro, cogli l'opportunità di ammirare le meraviglie dell'universo e contemplare la profonda bellezza della connessione del nostro pianeta con il cosmo.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa sono le aurore boreali?

L'aurora boreale, conosciuta anche come aurora boreale, è un fenomeno naturale caratterizzato dalla comparsa di luci colorate nel cielo notturno, principalmente nelle regioni polari. Queste luci sono causate dall'interazione tra le particelle cariche del Sole e il campo magnetico terrestre.

Perché i brillamenti solari sono significativi?

I brillamenti solari sono intense esplosioni di radiazioni che hanno origine dalla superficie del Sole. Quando questi brillamenti sono diretti verso la Terra, possono innescare tempeste geomagnetiche e potenzialmente interrompere le comunicazioni satellitari e le reti elettriche. Inoltre, i brillamenti solari possono eccitare i gas nell’atmosfera terrestre, portando allo straordinario spettacolo dell’aurora boreale.

Come posso osservare al meglio l'aurora boreale?

Per assistere all'aurora boreale, è essenziale trovarsi in un luogo con un inquinamento luminoso minimo, come aree remote lontane dalle luci della città. Le regioni settentrionali più vicine ai poli magnetici, come Alaska, Canada, Islanda e Norvegia, offrono condizioni di visione ideali. Inoltre, la pazienza e il cielo sereno sono vitali, poiché l’intensità e la visibilità delle aurore possono variare.

Fonte:

– [Spaceweather.com](https://spaceweather.com)