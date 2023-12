La magnifica danza dell'aurora: un fenomeno che affascina i cieli

By

Abbaglianti e incantevoli, le aurore illuminano il cielo con nastri vorticosi di colori mozzafiato, lasciando gli spettatori in soggezione davanti allo spettacolo artistico della natura. La recente attività solare ha intensificato il fascino di questi fenomeni celesti, alimentando l’attesa per un potenziale aumento delle tempeste geomagnetiche e dell’affascinante aurora boreale che le accompagna.

Secondo i meteorologi spaziali, all’inizio di questa settimana un potente brillamento solare di classe M ha generato un evento di blackout radio ad alta frequenza. Il satellite GOES-19 della NOAA ha catturato la spettacolare eruzione solare associata a questo evento. L'influenza del brillamento ha causato un possibile degrado radio sulla parte orientale dell'Oceano Pacifico meridionale, come riportato dallo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA.

Questo recente aumento dell’attività solare ha aumentato la probabilità di ulteriori brillamenti di classe M e, sebbene le probabilità siano scarse, esiste anche la possibilità che si verifichino i più potenti brillamenti di classe X. Questi brillamenti solari sono classificati in base alla loro intensità, con i brillamenti di classe M e X classificati come i più intensi. Infatti, un brillamento di classe X può liberare un’energia pari a quella di un miliardo di bombe atomiche, secondo le stime della NASA.

Domenica si sono verificate almeno tre espulsioni di massa coronale (CME), quando le nubi di plasma sono eruttate dal Sole e si sono sollevate verso la Terra. Le CME impiegano tipicamente da uno a tre giorni per raggiungere l'atmosfera del nostro pianeta. Quando si verificano più eruzioni solari, possono sovrapporsi, portando a tempeste solari consecutive.

I meteorologi prevedono l’impatto iniziale delle particelle solari già mercoledì sera, con le ondate successive previste nei giorni successivi. La NOAA utilizza una scala di valutazione a 5 punti, che va da G1 a G5, per valutare la gravità delle tempeste solari. Giovedì potrebbero verificarsi livelli G1 (minori) di attività di tempesta solare, seguiti da livelli G2 (moderati) venerdì, poiché le ulteriori CME faranno sentire la loro presenza.

FAQ:

D: Cos'è una tempesta solare?

R: Una tempesta solare si riferisce a un disturbo nell'atmosfera del Sole che rilascia grandi quantità di energia, come i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale (CME). Questi eventi possono avere vari impatti sull’ambiente spaziale e sulle infrastrutture tecnologiche della Terra.

D: Quali sono gli effetti di una tempesta geomagnetica sulla Terra?

R: Per la maggior parte delle persone, una tempesta geomagnetica ha conseguenze trascurabili. Tuttavia, durante una forte tempesta (G3), i sistemi di navigazione satellitare e di radionavigazione a bassa frequenza potrebbero subire interruzioni intermittenti. Gli operatori di veicoli spaziali e i fornitori di energia si affidano alle previsioni meteorologiche spaziali della NOAA per prepararsi a potenziali impatti.

D: In che modo una tempesta solare contribuisce alla formazione delle aurore?

R: Le particelle cariche di una tempesta solare si scontrano con l'atmosfera terrestre, energizzando atomi e molecole. Di conseguenza, vengono creati spettacoli luminosi noti come aurore, come l'affascinante aurora boreale. Sebbene questi spettacoli si verifichino principalmente vicino ai poli terrestri, una potente tempesta solare può occasionalmente portarli a latitudini più basse.

Man mano che il Sole avanza verso il massimo solare, un periodo di intensa attività solare previsto tra gennaio e ottobre 2024, si prevedono più tempeste geomagnetiche e aurore associate. I meteorologi spaziali della NOAA monitorano diligentemente il comportamento del Sole e utilizzano modelli avanzati per prevedere l'arrivo delle particelle solari nell'atmosfera terrestre, aiutando nella preparazione degli operatori dei veicoli spaziali e dei fornitori di energia. Assistere alla danza eterea dell'aurora rimane una testimonianza indimenticabile della bellezza e della potenza del mondo naturale.