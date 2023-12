Gli scienziati riproducono antichi fondali marini per indagare sulle origini della vita

By

Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA hanno condotto un esperimento rivoluzionario che simula le condizioni dell’antico fondale marino, fornendo informazioni sulle possibili origini della vita sulla Terra. Ricreando l'ambiente che si trova attorno alle sorgenti idrotermali, i ricercatori hanno scoperto che questi camini rocciosi del fondale marino avrebbero potuto svolgere un ruolo cruciale nel dare inizio alla vita.

L'esperimento prevedeva la miscelazione del fluido proveniente da antiche crepe sul fondale marino con l'acqua dell'oceano sotto pressione estrema. Ciò ha portato alla produzione di molecole organiche, gli elementi fondamentali della vita. I risultati hanno implicazioni significative per lo studio dell’astrobiologia, in particolare nell’esplorazione di mondi oceanici come Encelado, luna di Saturno, e Europa, luna di Giove, che si ritiene abbiano un’attività idrotermale simile.

Il lavoro del gruppo di ricerca contribuisce alla nostra comprensione del ruolo degli oceani nell'origine della vita e fornisce una base per studi futuri. Lo studio si allinea anche al campo più ampio dell’astrobiologia ed è stato condotto come parte dell’ex Istituto di Astrobiologia della NASA.

Il significato dell’esperimento risiede nel suo potenziale per spiegare le origini della vita sulla Terra. Alcuni scienziati suggeriscono che la vita abbia avuto origine attorno alle sorgenti idrotermali sul fondo del mare miliardi di anni fa. Imitando questi ambienti antichi, il team ha fornito prove convincenti a sostegno di questa ipotesi.

Le implicazioni si estendono oltre il nostro pianeta, poiché gli scienziati considerano la possibilità che la vita esista in ambienti simili su altri corpi celesti. Comprendere come la vita può emergere in condizioni estreme migliora la nostra capacità di identificare potenziali luoghi abitabili e aumenta la probabilità di trovare vita extraterrestre.

Nel complesso, l’esperimento rappresenta una pietra miliare nello studio delle origini della vita e offre un trampolino di lancio verso la scoperta dei misteri del nostro universo. I risultati aprono la strada alla ricerca futura e sollevano interessanti possibilità per l’esistenza della vita oltre i confini della Terra.