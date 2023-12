Esplorare la possibilità di inviare esseri umani su Venere

I piani della NASA di rimandare gli esseri umani sulla Luna attraverso le missioni Artemis hanno suscitato entusiasmo per la futura esplorazione dello spazio. Ma che dire degli altri mondi del Sistema Solare? Venere è un'opzione praticabile? Anche se Venere potrebbe sembrare una scelta logica data la sua vicinanza alla Terra, le sue condizioni estreme lo rendono un obiettivo impegnativo per l’esplorazione umana.

Il dottor Paul Byrne, professore associato di scienze della Terra, ambientali e planetarie presso la Washington University di St. Louis, spiega che la superficie di Venere è inospitale, con temperature che raggiungono i 464 gradi Celsius (867 gradi Fahrenheit) e pressioni superficiali 92. volte superiore a quello terrestre. Ciò rende quasi impossibile atterrare e sopravvivere su Venere. Tuttavia, sopra le nuvole, le condizioni sono più tollerabili. Con un adeguato apparato respiratorio, gli esseri umani potrebbero potenzialmente esplorare l’atmosfera coperta di nuvole, dove temperature e pressione ricordano una piacevole giornata primaverile sulla Terra.

L’invio di esseri umani su Venere comporterebbe probabilmente il sorvolo del pianeta sulla strada verso un’altra destinazione nel Sistema Solare. È stata anche proposta l'idea di creare un habitat basato sulle nuvole. Uno studio presentato all'AIAA Space and Astronautics Forum and Exposition nel 2015 ha delineato la missione HAVOC (High Altitude Venus Operational Concept), che prevede una missione con equipaggio di 30 giorni utilizzando un dirigibile dotato di pannelli solari nell'atmosfera superiore di Venere. Tuttavia, il Dr. Byrne ritiene che questo concetto sia incredibilmente costoso e attualmente non fattibile.

Venere è già servito come prezioso strumento per l'esplorazione spaziale. I veicoli spaziali, tra cui Galileo, Cassini, MESSENGER e Parker Solar Probe della NASA, hanno utilizzato l'assistenza gravitazionale venusiana per navigare nei loro percorsi verso destinazioni esterne ed interne nel Sistema Solare.

Sebbene le prospettive di inviare esseri umani su Venere siano ancora incerte, il vero valore risiede nella conoscenza acquisita vivendo e lavorando nello spazio profondo durante il viaggio verso destinazioni lontane, come Marte. Comprendere le sfide poste da Venere contribuisce alla nostra comprensione di come gli esseri umani possono adattarsi e prosperare negli ambienti dello spazio profondo.

Domande frequenti (FAQ):

D: Gli esseri umani potrebbero sopravvivere sulla superficie di Venere?

R: Le condizioni estreme sulla superficie di Venere, comprese le alte temperature e le pressioni schiaccianti, rendono impossibile per gli esseri umani sopravvivere lì. Tuttavia, esplorare l’atmosfera coperta di nuvole ha del potenziale.

D: È possibile creare un habitat basato sulle nuvole su Venere?

R: Creare un habitat basato sulle nuvole su Venere è un’impresa costosa e impegnativa. L'High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC) ha proposto una missione di dirigibile nell'atmosfera superiore di Venere come possibile opzione.

D: Perché Venere è stata utilizzata per gli aiuti gravitazionali?

R: I veicoli spaziali hanno utilizzato la gravità di Venere per lanciarsi verso destinazioni esterne al Sistema Solare, come Giove e Saturno, o obiettivi interni al Sistema Solare come Mercurio e il Sole.

D: Cosa possiamo imparare dall'esplorazione di Venere?

R: Lo studio di Venere fornisce informazioni sulle condizioni planetarie estreme e ci aiuta a prepararci per l'esplorazione futura, non solo di Venere ma anche per missioni nello spazio profondo in luoghi come Marte.

Fonte:

– Washington University, Scienze della Terra e Planetarie: https://eps.wustl.edu/

– Forum ed esposizione AIAA sullo spazio e l’astronautica: [URL qui]

– NASA: https://www.nasa.gov/