Marte: alla scoperta della “nevicata” di anidride carbonica congelata sul nostro vicino polveroso

Il recente rilascio da parte della NASA di immagini panoramiche di Marte ha fornito agli scienziati uno scorcio accattivante del nostro pianeta vicino. A differenza delle nevicate sulla Terra, Marte sperimenta un fenomeno unico: l'anidride carbonica congelata che assomiglia alla neve. Questa scoperta rivoluzionaria offre nuove prospettive sull’atmosfera marziana, affascinando l’immaginazione degli appassionati di spazio.

Catturate dalla fotocamera del Thermal Emission Imaging System (THEMIS) il 9 maggio, queste immagini mostrano il paesaggio marziano sotto strati di nuvole e polvere. Un aspetto notevole della collezione è un'immagine composita in falsi colori, che combina i dati infrarossi provenienti da tre canali. Questo composito evidenzia la presenza di vaporose nuvole di ghiaccio d'acqua e polvere nell'atmosfera marziana, presentando una visione vivida e mozzafiato di Marte.

Inoltre, le immagini svelano varie regioni significative di Marte, incluso il maestoso bacino dell’Ellade orientale. Antico e colossale, questo bacino da impatto si estende per oltre 1,000 miglia, rendendolo il più grande del Pianeta Rosso. All'interno della sua vasta distesa si trovano crateri, caratteristiche distintive e nuvole delicate, il tutto elegantemente catturato in bianco e nero.

È interessante notare che queste immagini non presentano solo la superficie di Marte; includono anche le due lune di Marte, una delle quali è Foto. Fotografata in una serie di affascinanti immagini animate, questa luna migliora la nostra comprensione delle complesse dinamiche celesti che circondano Marte.

Tuttavia, la creazione di questa esperienza visiva unica ha comportato una serie di sfide. La telecamera fissa sull'orbiter Mars Odyssey del 2001 di solito punta verso il basso sulla superficie marziana. Per superare questa limitazione, gli scienziati hanno ingegnosamente ruotato l’intero modulo orbitante di quasi 90 gradi, consentendo una vista laterale dell’orizzonte. Questa regolazione ha richiesto un'attenzione meticolosa per garantire che i pannelli solari rimanessero alimentati e l'attrezzatura non danneggiata. Sebbene abbia temporaneamente ostacolato la comunicazione tra la squadra e la navicella spaziale, la riuscita regolazione ha prodotto una storica raccolta di immagini.

Mentre celebriamo il viaggio di 22 anni della missione Odyssey, continuiamo a meravigliarci della ricchezza di conoscenze raccolte su Marte. Il costante impegno della NASA nell'esplorazione ha trasformato la nostra comprensione del Pianeta Rosso, offrendo una finestra sui paesaggi alieni e sui modelli meteorologici che rendono Marte una fonte di fascino infinito.

FAQ

1. Cosa causa le “nevicate” su Marte?

La “nevicata” su Marte non è a base di acqua ma di anidride carbonica. L'anidride carbonica congelata, nota come ghiaccio secco, forma nuvole atmosferiche che ricordano la neve, creando uno spettacolo visivo unico sul Pianeta Rosso.

2. Come sono state catturate le immagini panoramiche?

Le immagini panoramiche di Marte sono state catturate dalla fotocamera THEMIS (Thermal Emission Imaging System) della NASA sull'orbiter Mars Odyssey del 2001. La telecamera è stata ruotata di circa 90 gradi per fornire una nuova prospettiva dell'orizzonte marziano. Questa regolazione ha permesso agli scienziati di catturare una vista laterale del paesaggio, ottenendo una notevole raccolta di immagini.

3. Qual è il significato del bacino dell'Hellas orientale?

Il bacino dell'Hellas orientale su Marte è il più grande bacino da impatto antico, con un'estensione di oltre 1,000 miglia. Contiene crateri, caratteristiche uniche e ciuffi di nuvole che forniscono preziose informazioni sulla storia geologica e sulle dinamiche atmosferiche del Pianeta Rosso.