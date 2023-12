Gli scienziati scoprono il mistero dietro i “superflare”

By

Gli scienziati hanno fatto un passo avanti nella comprensione della fisica dietro i “superflare” massicci e violenti che provengono da stelle migliaia di volte più luminose del sole. Questi superflare sono stati osservati dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA e dai telescopi spaziali Kepler, ormai defunti. Sebbene anche il nostro Sole produca eruzioni solari, queste impallidiscono in confronto alla grandezza e all’intensità di questi superflare.

Il team di ricercatori, guidato dal ricercatore post-dottorato Kai Yang e dal professore associato Xudong Sun dell’Istituto di astronomia dell’Università delle Hawaii, ha utilizzato i brillamenti solari come proxy dei superflare per modellare queste eruzioni di plasma. Applicando ciò che hanno imparato sul Sole alle stelle più fredde, gli scienziati sono stati in grado di identificare la fisica che guida questi superflare.

Una caratteristica interessante osservata in alcune stelle con superflare è una peculiare “protuberanza” nella curva di luce associata. Questo “picco di picco” assomiglia a un fenomeno visto nel nostro sole noto come “razzi solari in fase tardiva”, dove un’esplosione iniziale di luce è seguita da un picco di luce più graduale. I ricercatori si sono chiesti se questi aumenti di luminosità nella fase tardiva nelle stelle distanti potessero essere causati da massicci anelli stellari simili agli anelli coronali del sole.

Per testare questa teoria, il team ha condotto simulazioni al computer di fluidi che imitavano i circuiti coronali, aumentando la lunghezza di questi circuiti e l’energia magnetica dietro di essi. Le simulazioni hanno rivelato che energie di brillamento maggiori aumenterebbero la densità di questi anelli sulle stelle più luminose, consentendo agli anelli stellari densi di contribuire alle emissioni di luce visibile. Inoltre, le simulazioni hanno mostrato che i circuiti produrrebbero un distinto picco di emissione secondaria, rispecchiando le osservazioni fatte da TESS e Kepler.

Il team ha anche scoperto che l’ultimo “bumping” di luce in stelle lontane e brillanti potrebbe essere attribuito al plasma surriscaldato nei punti più alti dei circuiti coronali che si raffredda e ricade sulla stella come materiale luminoso. Questo processo porterebbe al riscaldamento dell'atmosfera della stella.

I risultati dei ricercatori sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal il 6 dicembre. Questa scoperta fa luce sulla fisica alla base dei superflare e fornisce preziose informazioni sul comportamento di stelle migliaia di volte più luminose del nostro Sole.