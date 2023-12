La missione SWOT della NASA supera le aspettative nell'indagine globale sull'acqua

Riepilogo: Secondo lo scienziato del progetto Lee-Lueng Fu, il satellite della NASA Surface Water and Ocean Topography (SWOT) sta superando le aspettative nella sua indagine globale sulle acque superficiali della Terra. Lo strumento principale, l'interferometro radar in banda Ka, ha immediatamente fornito osservazioni oceaniche chiare e precise. Anche altri sensori per l’osservazione della Terra hanno funzionato eccezionalmente bene, ricevendo elogi dai ricercatori della NASA al meeting autunnale dell’American Geophysical Union. Le prestazioni migliorate di SWOT consentiranno il monitoraggio dei livelli dell'acqua nei laghi e nei fiumi più piccoli, raggiungendo potenzialmente 6 milioni di laghi piccoli quanto un ettaro.

La missione SWOT della NASA infrange le aspettative nel monitoraggio dell'acqua terrestre

L'innovativa missione SWOT della NASA, volta a rilevare le acque superficiali della Terra, ha superato di gran lunga le aspettative iniziali, lasciando gli scienziati sbalorditi dal successo della missione. Pochi giorni dopo l’attivazione dello strumento principale, l’interferometro radar in banda Ka sul satellite CNES SWOT congiunto della NASA e dell’Agenzia spaziale francese, gli ingegneri sono stati in grado di catturare immagini dell’altezza della superficie del mare insolitamente chiare e precise.

Lo scienziato del progetto Lee-Lueng Fu ha espresso la sua incredulità iniziale, supponendo che le immagini presentategli fossero una sorta di scherzo crudele. Il rapido progresso nell’ottenimento di dati di alta qualità è stato inaspettato, poiché in genere sono necessari mesi per perfezionare gli algoritmi per migliorare la qualità dei dati. Tuttavia, l'interferometro radar in banda Ka di SWOT ha immediatamente fornito osservazioni oceaniche chiare e precise.

Non solo la missione SWOT ha eccelso, ma anche altri sensori di osservazione della Terra hanno mostrato prestazioni notevoli. Secondo Barry Lefer, responsabile del programma di composizione troposferica della NASA, il sensore di monitoraggio delle emissioni troposferiche dell’inquinamento “funziona incredibilmente bene”. Inoltre, lo spettrometro Earth Surface Mineral Dust Source Investigation sulla Stazione Spaziale Internazionale ha superato tutte le aspettative precedenti.

Tuttavia, gli elogi per la missione SWOT si sono distinti tra i risultati presentati all'incontro autunnale dell'American Geophysical Union. Fu, che ha preso parte a quattro missioni della NASA, non si aspettava le eccezionali prestazioni dello SWOT. Dal punto di vista dell'oceanografia, SWOT ha dimostrato un successo immediato, mentre le applicazioni di idrologia richiedono lo sviluppo di software aggiuntivo per migliorare l'elaborazione dei dati.

Le impressionanti prestazioni dello SWOT consentiranno ai ricercatori di monitorare i livelli dell'acqua in laghi e fiumi molto più piccoli di quanto inizialmente previsto. Prima del lancio, si prevedeva che SWOT potesse osservare laghi piccoli fino a 6 ettari. Tuttavia, con le capacità potenziate del satellite, i ricercatori sperano ora di monitorare circa 6 milioni di laghi piccoli quanto un ettaro. Si prospettano possibilità senza precedenti per il contributo di SWOT alla nostra comprensione delle acque superficiali della Terra.