Il quasar appena scoperto fa luce sull'universo primordiale

Gli astronomi hanno fatto una scoperta sorprendente: la più grande riserva d'acqua mai rilevata nell'universo. Questa scoperta rivoluzionaria proviene da due team di scienziati del Caltech che hanno studiato un quasar distante situato a 30 miliardi di trilioni di miglia di distanza. I quasar sono noti per la loro luminosità e natura violenta, e questo particolare quasar non fa eccezione.

La quantità di vapore acqueo trovata in questo quasar è sorprendentemente 140 trilioni di volte superiore a tutta l’acqua degli oceani della Terra messa insieme. Dato che il quasar era così lontano, la sua luce ha impiegato 12 miliardi di anni per raggiungerci sulla Terra, fornendo uno sguardo su un tempo in cui l’universo aveva solo 1.6 miliardi di anni.

"L'ambiente attorno a questo quasar è unico in quanto produce un'enorme massa d'acqua", afferma Matt Bradford, uno scienziato del Jet Propulsion Laboratory della NASA. Questa scoperta dimostra ulteriormente che l’acqua è abbondante in tutto l’universo, anche nelle sue fasi più precoci.

I quasar sono alimentati da enormi buchi neri che consumano un disco di gas e polvere. Mentre si nutrono, i quasar emettono enormi quantità di energia. La scoperta del vapore acqueo in questo particolare quasar non è stata inaspettata, poiché gli astronomi sospettavano da tempo la presenza di acqua nell’universo primordiale. Tuttavia, la presenza di vapore acqueo fornisce informazioni cruciali sulla natura del quasar stesso.

La distribuzione del vapore acqueo attorno al buco nero indica che il gas circostante è insolitamente caldo e denso per gli standard astronomici. Questa scoperta sottolinea l’importanza dell’osservazione a lunghezze d’onda millimetriche e submillimetriche nello studio dei fenomeni astronomici.

Per esplorare ulteriormente questi risultati, i team stanno ora lavorando alla progettazione di un telescopio da 25 metri chiamato CCAT, che sarà costruito nel deserto di Atacama in Cile. Questo telescopio all’avanguardia consentirà agli astronomi di scoprire alcune delle prime galassie dell’universo, aprendo nuove strade di ricerca ed espandendo la nostra comprensione del cosmo.

Mentre la nostra conoscenza dell’universo continua ad espandersi, scoperte come questa evidenziano gli sforzi continui degli scienziati per svelarne i misteri. Il ritrovato serbatoio d’acqua in questo lontano quasar non solo getta luce sull’universo primordiale, ma serve anche a ricordare la vastità e la diversità del cosmo.