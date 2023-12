17 mondi alieni potrebbero ospitare oceani nascosti e attività criovulcanica, risultati di uno studio

By

Un recente studio condotto dalla NASA e dall’Università di Washington ha rivelato la potenziale esistenza di oceani nascosti e attività criovulcanica su 17 esopianeti che potrebbero essere pianeti oceanici freddi. Questi esopianeti di piccola massa mostrano caratteristiche come superfici ghiacciate e un sostanziale contenuto di acqua, simili alle lune ghiacciate del nostro Sistema Solare.

I ricercatori stimano che questi mondi alieni possano avere superfici coperte di ghiaccio, ma il loro tasso di riscaldamento interno, derivante dal decadimento degli elementi radioattivi e dalle forze di marea provenienti dalle stelle ospiti, potrebbe sostenere oceani nascosti sotto l’esterno ghiacciato. La dottoressa Lynnae Quick, ricercatrice presso il Goddard Space Flight Center della NASA, spiega che il riscaldamento interno sperimentato da questi pianeti potrebbe dare origine a eruzioni criovulcaniche simili a pennacchi simili a geyser.

Il team ha analizzato 17 esopianeti confermati, stimandone le temperature superficiali e il tasso di riscaldamento interno totale. Considerando come modelli la luminosità superficiale e le proprietà conosciute delle lune ghiacciate Europa ed Encelado, i ricercatori hanno migliorato le stime delle temperature superficiali degli esopianeti. Hanno anche calcolato il calore generato dalle forze di marea e dall’attività radioattiva per determinare il riscaldamento interno totale per ciascun pianeta. Questi fattori, combinati con il confronto con l’attività dei geyser di Europa, hanno permesso loro di stimare lo spessore dello strato di ghiaccio e l’attività dei geyser sugli esopianeti.

Lo studio indica che le temperature superficiali di questi esopianeti sono ancora più fredde rispetto alle stime precedenti, arrivando fino a 33 gradi Celsius (60 gradi Fahrenheit) in meno. Lo spessore stimato del guscio di ghiaccio varia tra i 17 pianeti, da 58 metri (190 piedi) a 38.6 chilometri (24 miglia). Allo stesso modo, le stime dell’attività dei geyser mostrano un ampio intervallo, da 8 kg al secondo a 6 milioni di kg al secondo.

Il dottor Quick sottolinea che i telescopi hanno il potenziale per rilevare l’attività geologica su pianeti come Proxima b e LHS 1140b, che probabilmente hanno oceani relativamente vicini alla loro superficie e alti livelli di attività dei geyser. Quando questi esopianeti passano davanti alle loro stelle, la presenza di vapore acqueo proveniente dai geyser può far sì che specifici colori della luce stellare vengano attenuati o bloccati. Lo studio della composizione di questo vapore acqueo potrebbe fornire informazioni sul potenziale di abitabilità di questi esopianeti e potenzialmente rivelare se possono sostenere la vita.

I risultati di questo studio, pubblicati sull’Astrophysical Journal, aprono nuove possibilità per comprendere la natura complessa e diversificata degli esopianeti e il potenziale per trovare ambienti abitabili oltre la Terra.