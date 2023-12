Gli scienziati scoprono ingredienti potenzialmente in grado di sostenere la vita sulla Luna di Saturno

Gli scienziati hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria su una delle lune di Saturno, Encelado, che potrebbe avere implicazioni significative per la possibilità di vita oltre la Terra. I ricercatori hanno rilevato tra le molecole emesse da Encelado il cianuro di idrogeno, un gas mortale sulla Terra. Tuttavia, invece di essere visto come una minaccia, gli scienziati ritengono che il cianuro di idrogeno possa aver svolto un ruolo cruciale nella creazione degli elementi costitutivi della vita.

La presenza di acido cianidrico è particolarmente intrigante perché è considerata il “punto di partenza per la maggior parte delle teorie sull’origine della vita”, secondo Jonah Peter, uno studente laureato in biofisica ad Harvard. Questo gas è noto per essere versatile nella chimica prebiotica ed è stato paragonato a un coltellino svizzero per il suo ruolo nel consentire le reazioni chimiche necessarie alla nascita della vita.

Encelado, con il suo oceano sotterraneo, è stato a lungo considerato uno dei candidati più promettenti per ospitare vita extraterrestre all’interno del nostro sistema solare. Questa recente scoperta di Peter e dei suoi collaboratori, Tom Nordheim e Kevin Hand del Jet Propulsion Laboratory della NASA, aumenta ulteriormente il potenziale per la vita su questa luna ghiacciata.

Oltre all'acido cianidrico, i ricercatori hanno trovato molecole organiche come acetilene, propene ed etano. Questi composti hanno il potenziale per alimentare reazioni chimiche che potrebbero fornire energia a tutti i microrganismi che risiedono nell’oceano di Encelado. È stata rilevata anche la presenza di un metanolo simile all'alcol, sebbene i ricercatori non siano stati in grado di identificare con certezza di quale alcol si tratti.

Questa ricerca innovativa apre nuove strade per indagare la possibilità della vita oltre la Terra. L’esplorazione degli oceani di Encelado e l’analisi della sua composizione chimica potrebbero fornire preziose informazioni sulle origini della vita e sul potenziale di ambienti abitabili in altre parti dell’universo. Mentre gli scienziati continuano a svelare i misteri della luna di Saturno, le prospettive di scoprire la vita extraterrestre stanno diventando sempre più ottimistiche.