Trovati sei pianeti che danzano in perfetta armonia

By

Gli scienziati hanno fatto una straordinaria scoperta di sei pianeti che si impegnano in una danza sincronizzata attorno alla loro stella. Questa scoperta pone domande intriganti sui modelli di movimento nel nostro sistema solare. Situati nella costellazione della Chioma di Berenice, a circa 100 anni luce dalla Terra, questi pianeti orbitano attorno a una stella leggermente più piccola del nostro Sole.

A differenza dei pianeti del nostro sistema solare, questi corpi celesti appena scoperti presentano caratteristiche distinte e si muovono all’unisono. La durata dell'orbita di ogni pianeta è strettamente collegata all'orbita del pianeta successivo secondo un rapporto preciso. I ricercatori chiamano questa complessa disposizione risonanza. Sorprendentemente, questa configurazione planetaria è durata per miliardi di anni.

Il dottor Rafael Luque, coautore della ricerca dell’Università di Chicago, spiega che la risonanza dovrebbe essere un evento comune nei sistemi planetari. Quando i pianeti si formano e le forze gravitazionali entrano in gioco, cadono naturalmente in schemi di risonanza. Tuttavia, una risonanza così elaborata, che coinvolge sei pianeti, è una rarità. Attualmente, solo l’1% circa dei sistemi planetari osservati mostra risonanza, e ancora meno mostrano la complessità del movimento coordinato mostrato da questi nuovi pianeti.

La ragione di questa scarsità, secondo i ricercatori, risiede negli eventi che interrompono le orbite dei sistemi planetari come il nostro. La formazione di Giove e Saturno o gli impatti di meteoriti possono distorcere i movimenti dei pianeti. Questi disturbi spesso impediscono alla risonanza di prendere piede.

Questi ballerini interstellari orbitano attorno alla loro stella nelle immediate vicinanze, incontrando temperature torride che vanno da 170°C a 650°C. Con un diametro da due a tre volte quello della Terra, ma più piccolo di Nettuno, sono classificati come “sub-Nettuno”. Sebbene la composizione di questi pianeti rimanga un mistero, gli scienziati sospettano che possiedano un nucleo solido fatto di roccia, ghiaccio o addirittura ferro, avvolto da idrogeno ed elio.

Studiando questi sei sub-Nettuno, agli astronomi è stata offerta un'opportunità unica di indagare i fattori che contribuiscono alla diversità dei pianeti. A differenza di altri sistemi planetari, questo sistema offre un ambiente controllato, consentendo ai ricercatori di esplorare perché e come i pianeti differiscono in termini di dimensioni, temperatura e massa.

La scoperta della danza orbitale sincronizzata è stata resa possibile dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) gestito dalla NASA, che ha rilevato cali di luminosità che indicano che i pianeti passano davanti alla stella. Ulteriori dati provenienti dal satellite caratterizzante degli esopianeti (CHEOPS) dell'Agenzia spaziale europea hanno confermato i rapporti precisi delle orbite dei pianeti.

Questo studio innovativo apre una vasta gamma di nuove possibilità per esplorare i misteri dei sistemi planetari oltre il nostro. Si prevede che i risultati, pubblicati sulla rivista Nature, rivoluzioneranno la nostra comprensione delle dinamiche planetarie e faranno luce sull’origine e sull’evoluzione dei sistemi planetari in tutto l’universo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa significa che i pianeti si muovono in risonanza?

La risonanza si riferisce a una relazione complessa tra i periodi orbitali di più pianeti all'interno di un sistema. In questo caso, il tempo impiegato da un pianeta per orbitare attorno alla stella è correlato alla durata dell'orbita del pianeta successivo in un rapporto preciso. Questa risonanza suggerisce un movimento sincronizzato simile a una danza tra i pianeti.

2. Perché solo l'1% dei sistemi planetari osservati mostra risonanza?

Nella maggior parte dei sistemi planetari si verificano eventi dirompenti, come la formazione di pianeti massicci o l’impatto di meteoriti. Questi disturbi possono causare deviazioni nelle orbite dei pianeti, impedendo la formazione e la persistenza della risonanza.

3. Cosa sono i “sub-Nettuno”?

I “Sub-Nettuno” sono una classificazione di esopianeti che hanno un diametro da due a tre volte quello della Terra ma più piccoli di Nettuno. Si caratterizzano per le loro piccole dimensioni e per la composizione, che si colloca tra quella della Terra e quella di Nettuno.

4. Come sono stati scoperti questi pianeti?

La scoperta di questi pianeti sincronizzati è stata resa possibile dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA. Il satellite ha rilevato cali periodici nella luminosità di una stella, indicando il passaggio di pianeti davanti ad essa. Ulteriori osservazioni effettuate utilizzando il satellite caratterizzante degli esopianeti (CHEOPS) dell'Agenzia spaziale europea hanno confermato i rapporti delle orbite dei pianeti.