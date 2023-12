Il Rover Perseverance della NASA scopre i segreti dell'antico lago e fiume di Marte

Riepilogo: Il rover Perseverance della NASA ha trascorso 1,000 giorni esplorando la superficie marziana e ha fatto scoperte significative su un antico delta di un lago e di un fiume sul pianeta rosso. Questi risultati, raccolti attraverso dettagliate indagini sul campo, stanno aiutando gli scienziati a svelare i misteri del passato di Marte e potrebbero potenzialmente rivelare se la vita sia mai esistita lì.

Dopo il suo straordinario atterraggio nel cratere Jezero il 18 febbraio 2021, Perseverance e il suo compagno, Ingenuity, sono partiti alla ricerca di segni di antica vita microbica. Il rover ha recentemente completato le sue indagini sul delta di un fiume che un tempo sfociava in un lago nel cratere Jezero miliardi di anni fa. Durante il suo viaggio, Perseverance ha anche raccolto 23 campioni di roccia da varie località all'interno del cratere e del delta.

Ciascuno di questi campioni, di dimensioni equivalenti al gesso di una classe e sigillati in tubi metallici, potrebbe essere riportato sulla Terra in futuro come parte della campagna Mars Sample Return della NASA e dell'Agenzia spaziale europea. L’analisi dei campioni sulla Terra consentirebbe un esame più approfondito utilizzando apparecchiature di laboratorio che non possono essere trasportate su Marte.

All'incontro autunnale dell'American Geophysical Union, gli scienziati hanno condiviso alcune delle intuizioni ottenute dall'esplorazione di Perseverance. Il rover utilizza uno strumento di abrasione sul braccio per raschiare via le superfici rocciose marziane e quindi analizza la composizione della roccia con il suo strumento planetario per la litochimica a raggi X (PIXL). Recenti campioni di roccia hanno rivelato la presenza di silice, un minerale che aiuta nella conservazione di antichi fossili e molecole organiche, e di carbonato, indicando ambienti ricchi di acqua nel passato di Marte.

Studiando le rocce, gli scienziati hanno ricostruito la storia geologica del cratere Jezero, dalla formazione del cratere stesso alle fasi lacustri e fluviali. Si ritiene che il cratere si sia formato quando un asteroide colpì Marte 4 miliardi di anni fa. Il lavoro investigativo di Perseverance ha dimostrato che il fondo del cratere è costituito da roccia vulcanica e scoperte successive suggeriscono l'esistenza di un fiume che scorreva nel cratere milioni di anni dopo. All'interno del delta del fiume e del cratere sono stati scoperti anche massi provenienti da altre parti di Marte, prova di fiumi che scorrono veloci.

Nel complesso, la missione di Perseverance su Marte sta fornendo informazioni cruciali sul passato del pianeta, facendo luce sulla sua evoluzione geologica e sul potenziale della vita antica.