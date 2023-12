Un difetto di progettazione ha portato al guasto del paracadute nella missione di ritorno dei campioni della NASA

By

La missione OSIRIS-REx della NASA ha restituito con successo un prezioso campione di materiale roccioso dall'asteroide Bennu il 24 settembre 2023. Tuttavia, l'atterraggio della capsula è stato rovinato da un guasto al paracadute causato da un difetto di progettazione. Secondo l'indagine della NASA, il guasto era dovuto a definizioni incoerenti delle etichette di cablaggio nei piani di progettazione, che hanno portato all'implementazione impropria dello scivolo drogue.

Originariamente, lo scivolo drogue avrebbe dovuto aprirsi a 100,000 piedi, garantendo una discesa stabile per circa cinque minuti. A 9,000 piedi, verrebbe liberato, consentendo allo scivolo principale di prendere il sopravvento. Ma in questo caso, il drogue è stato liberato prematuramente a 100,000 piedi e lo scivolo principale è stato lasciato a gestire da solo la discesa.

L'indagine ha rivelato che un'etichettatura imprecisa durante la progettazione e la costruzione del veicolo spaziale ha causato l'incoerenza del cablaggio. La parola "principale" veniva utilizzata sia sul lato segnale che su quello ricevitore dell'apparato, ma si riferiva a componenti diversi. Di conseguenza, il segnale destinato a dispiegare lo scivolo drogue ha invece tagliato la linea, mentre il segnale di tagliare la linea ha dispiegato il drogue.

Anche se i risultati dell’indagine sono provvisori fino a quando l’hardware della capsula non sarà testato, per ora l’attenzione è rivolta all’elaborazione e all’estrazione in sicurezza del materiale campione presso il Johnson Space Center della NASA. Il team ha già raccolto una notevole quantità di materiale, superando l'obiettivo della missione di 60 grammi. L’analisi preliminare indica la presenza di argilla contenente acqua e materiale ricco di carbonio nel campione, che potrebbe fornire preziose informazioni sulle origini della vita sulla Terra.

Questo malfunzionamento del paracadute non è il primo nelle missioni di ritorno dei campioni della NASA. Nel 2004, anche la missione Genesis ha subito un guasto allo scivolo, provocando un incidente e la contaminazione di alcuni dei campioni raccolti. Tuttavia, sono stati conservati campioni sufficienti per raggiungere gli obiettivi della missione.

Correggendo il difetto di progettazione del paracadute ed estraendo dati preziosi dal campione di Bennu, la NASA mira a migliorare la nostra comprensione della diversità geologica degli oggetti vicini alla Terra e a far luce sulla formazione primordiale del sistema solare.