Esplorando l'influenza della gravità sulla crescita microbica nello spazio

In uno sforzo di ricerca pionieristico, i docenti dell’Oregon State University College of Engineering, Dorthe Wildenschild e Tala Navab-Daneshmand, stanno collaborando con la NASA a un progetto della National Science Foundation che approfondisce l’impatto della gravità sulla crescita microbica. Questo studio innovativo prevede l'invio di campioni alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per studiare la formazione di biofilm in mezzi porosi parzialmente e variabilmente saturi di acqua.

I biofilm sono gruppi di microrganismi che aderiscono alle superfici e la loro formazione gioca un ruolo cruciale in vari campi, tra cui la bonifica delle acque sotterranee, il trattamento delle acque, l’agricoltura e i dispositivi medici. Comprendendo come si sviluppano i biofilm in ambienti con distribuzione dell'acqua non uniforme, gli scienziati possono migliorare le tecniche per affrontare i problemi legati ai biofilm sulla Terra.

Inoltre, questo progetto di ricerca ha implicazioni significative per l’esplorazione dello spazio e il benessere degli astronauti durante i voli spaziali con equipaggio. Approfondimenti su come la microgravità influenza il comportamento del biofilm possono aiutare gli ingegneri a progettare sistemi più efficaci e contribuire a mantenere la salute dell’equipaggio nello spazio.

Wildenschild e Navab-Daneshmand si stanno preparando a inviare campioni dall'OSU alla ISS nel prossimo futuro. Coinvolgendo gli astronauti nel lavoro comunicato dal vivo sui campioni durante gli eventi di sensibilizzazione STEM nello stato dell'Oregon, sperano di coinvolgere il pubblico e ispirare i futuri scienziati. Preparativi approfonditi e protocolli dettagliati garantiranno il successo di questo impegno pluriennale.

Il progetto mira a studiare l'interazione tra capillarità e forze gravitazionali nella crescita microbica. La capillarità, guidata dalla tensione superficiale, gioca un ruolo cruciale nel movimento dei liquidi in spazi ristretti. Eliminando gli effetti della gravità nell'ambiente di microgravità dello spazio, gli scienziati possono studiare come la capillarità e la gravità interagiscono per influenzare la formazione e l'architettura dei biofilm all'interno dei materiali porosi.

Attraverso un attento controllo della viscosità, un confronto tra modelli di crescita sulla Terra e in condizioni di microgravità e l'uso di scansioni microCT al ritorno sulla Terra, i ricercatori mirano ad acquisire una comprensione completa del ruolo della gravità e della capillarità nello sviluppo del biofilm. Le viste tridimensionali fornite dalle scansioni riveleranno dettagli complessi, approfondendo la nostra conoscenza di come queste forze modellano la formazione del biofilm.

FAQ:

D: Cos'è un biofilm?

R: Un biofilm è un insieme di microrganismi che si attaccano alle superfici.

D: In che modo questa ricerca può avvantaggiarci sulla Terra?

R: Comprendere la formazione del biofilm può avere applicazioni nella bonifica delle acque sotterranee, nel trattamento delle acque, nell'agricoltura e nella prevenzione dei problemi legati al biofilm nei dispositivi medici.

D: Perché studiare la crescita microbica nello spazio?

R: Approfondimenti sul comportamento microbico alterato in condizioni di microgravità possono aiutare a migliorare i sistemi ingegnerizzati e a mantenere la salute dell’equipaggio durante i voli spaziali.

D: Quando verranno inviati i campioni OSU alla ISS?

R: Si prevede che i campioni OSU verranno inviati alla ISS alla fine dell'estate 2025.

D: In che modo il progetto di ricerca coinvolgerà gli astronauti?

R: Gli astronauti condurranno un lavoro comunicato in diretta sui campioni durante gli eventi di sensibilizzazione STEM nello stato dell'Oregon.