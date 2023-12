Nuove prospettive su Marte: immagini accattivanti dall'Odyssey Orbiter della NASA

By

La vasta distesa di spazio continua a stupirci e ispirarci con i suoi paesaggi mozzafiato. In un notevole risultato della fotografia spaziale, l'orbiter Mars Odyssey della NASA del 2001 ha catturato una serie di immagini panoramiche che forniscono uno sguardo senza precedenti sull'enigmatico Pianeta Rosso. Celebrando il suo 22° anno nell'orbita marziana, la navicella spaziale ha offerto agli scienziati una nuova prospettiva simile alle viste maestose vissute dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

L'orbiter Odyssey, equipaggiato con la sua fotocamera THEMIS (Thermal Emission Imaging System), ha scattato queste immagini affascinanti da un'altitudine di circa 400 chilometri sopra Marte, un'altezza paragonabile all'orbita della ISS attorno alla Terra. Quando queste fotografie sono unite insieme, offrono un panorama accattivante di Marte, mostrando il suo orizzonte curvo adornato da delicati strati di nuvole e polvere. Questo punto di vista unico non solo stupisce per la sua bellezza visiva, ma fornisce anche dati preziosi per studiare l’atmosfera marziana.

Per raggiungere questa prospettiva innovativa, gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della NASA e della Lockheed Martin Space hanno dedicato tre mesi alla pianificazione delle osservazioni THEMIS. La sensibilità agli infrarossi della fotocamera ha permesso di mappare vari elementi superficiali e rilevare cambiamenti di temperatura, offrendo informazioni sulla composizione del pianeta.

Il team Odyssey ha dovuto manovrare l'orbiter di quasi 90 gradi per acquisire una visione più ampia dell'atmosfera marziana, assicurandosi che i pannelli solari rimanessero illuminati dal sole e proteggendo al tempo stesso le sensibili apparecchiature della navicella dal surriscaldamento. Questa complessa operazione ha temporaneamente interrotto la comunicazione con l'orbiter, ma il risultato è valso gli sforzi.

Jeffrey Plaut, scienziato del progetto Odyssey al JPL, ha descritto il processo come la visualizzazione di una sezione trasversale o di una fetta dell'atmosfera, rivelando dettagli invisibili da una prospettiva dall'alto verso il basso. Tali informazioni sono cruciali per perfezionare i modelli atmosferici di Marte e approfondire la nostra comprensione del pianeta.

Oltre al paesaggio, la missione di Odyssey comprendeva anche lo studio di Phobos, una delle due piccole lune di Marte. Utilizzando la fotocamera THEMIS, l'orbiter ha catturato le variazioni di temperatura sulla superficie di Phobos. Questi nuovi angoli e condizioni di illuminazione forniscono un set di dati unico che ha il potenziale per risolvere i dibattiti sulle origini di Phobos, che si tratti di un asteroide catturato o di un frammento dello stesso Marte.

Mentre l'umanità approfondisce i misteri di Marte, le immagini dell'orbiter Odyssey della NASA ci offrono uno scorcio del fascino del pianeta da un punto di vista precedentemente riservato agli astronauti. Con questa nuova prospettiva, gli scienziati possono svelare i segreti dell’atmosfera marziana e trovare ispirazione nella sconfinata bellezza del nostro vicino celeste.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa ha catturato l'orbiter Odyssey della NASA?

L'orbiter Odyssey ha catturato una serie di immagini panoramiche di Marte, rivelando l'orizzonte del pianeta sotto strati di nuvole e polvere con un dettaglio senza precedenti.

2. In che modo l'orbiter ha raggiunto questo punto di vista?

Gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della NASA e della Lockheed Martin Space hanno pianificato le osservazioni dell'orbiter utilizzando la telecamera THEMIS. L'orbiter doveva essere ruotato di quasi 90 gradi per catturare una visione più ampia dell'atmosfera marziana.

3. Quali spunti si possono ricavare da queste immagini?

Le immagini forniscono dati preziosi per comprendere la composizione e l'atmosfera di Marte, aiutando nel perfezionamento dei modelli atmosferici.

4. Su quale altro oggetto celeste si è concentrata la missione?

La missione ha studiato anche Phobos, una delle due piccole lune di Marte, catturando le variazioni di temperatura sulla sua superficie per raccogliere informazioni sulle sue origini.

5. Da quanto tempo l'orbiter Odyssey è nell'orbita marziana?

L'orbiter Odyssey orbita attorno a Marte da 22 anni e ha celebrato il suo anniversario il mese scorso.