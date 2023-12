Le immagini mozzafiato di Odyssey forniscono una visione senza precedenti di Marte

L'orbiter 2001 Mars Odyssey della NASA ha raggiunto una pietra miliare notevole nella sua missione in corso, evidenziando il suo viaggio di esplorazione di 22 anni sul pianeta rosso. In un recente risultato, la navicella spaziale ha catturato una serie di immagini panoramiche che offrono una prospettiva mozzafiato di Marte.

Con l'aiuto del Thermal Emission Imaging System (THEMIS), Jonathon Hill dell'Arizona State University, responsabile delle operazioni per la fotocamera di Odyssey, ha prodotto immagini straordinarie che forniscono una visione unica di Marte. A differenza di qualsiasi precedente sonda spaziale, queste immagini mostrano il paesaggio marziano da uno straordinario punto di vista.

Per catturare questa visione espansiva, il Jet Propulsion Laboratory della NASA e Lockheed Martin Space hanno dovuto affrontare sfide significative. Nel corso di tre mesi, gli ingegneri hanno pianificato meticolosamente le osservazioni. Normalmente, la telecamera THEMIS punta verso il basso, mappando la composizione e i cambiamenti di temperatura sulla superficie di Marte. Tuttavia, per ottenere la visuale desiderata, l’intero veicolo spaziale ha dovuto essere ruotato delicatamente di quasi 90 gradi, richiedendo calcoli precisi per mantenere un’esposizione solare ottimale per i pannelli solari, proteggendo al contempo le apparecchiature sensibili dal surriscaldamento. Questa manovra interruppe temporaneamente la comunicazione con la Terra, aggiungendo complessità all'operazione.

Questa nuova prospettiva ha permesso agli scienziati di osservare l'atmosfera di Marte in modo più dettagliato. Jeffrey Plaut, scienziato del progetto Odyssey al JPL, lo ha descritto come se osservassimo una sezione trasversale o una fetta dell'atmosfera. Modificando l'angolazione e le condizioni di illuminazione, la missione ha anche catturato immagini di Phobos, una delle lune di Marte, aggiungendo dati preziosi alla raccolta esistente.

Le implicazioni di questi risultati vanno oltre la missione di Odyssey. La missione Mars Moon eXplorer (MMX), una collaborazione tra NASA e JAXA, mira a restituire campioni dalle lune di Marte, incluso Phobos. La conoscenza acquisita dalle osservazioni di Odyssey sarà immensamente preziosa per le future esplorazioni di MMX.

L'ultima impresa di Odyssey segna una pietra miliare significativa nell'esplorazione di Marte. Le viste senza precedenti dell’orizzonte marziano e gli inestimabili dati raccolti daranno senza dubbio forma alla nostra comprensione del pianeta rosso e delle sue lune, influenzando di conseguenza le future missioni e scoperte scientifiche.

